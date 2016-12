Trzy nowe smartfony Kruger&Matz

FLOW 4+ pracuje w oparciu o system Android 6.0 Marshmallow i wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor MTK6753, taktowany zegarem 1,3 GHz oraz wspierany 3GB pamięci RAM. To zestawienie gwarantuje płynną pracę zarówno podczas korzystania z różnego rodzaju gier i aplikacji, jak też w czasie oglądania filmów czy przeglądania stron www. Wszystkie dane można zapisać w pamięci urządzenia o pojemności 16GB lub też na dodatkowej karcie pamięci o max. pojemności 64GB. Jednak to, co najbardziej wyróżnia ten smartfon z dotychczasowej oferty Kruger&Matz, to ekran. Jest to pierwszy model telefonu w portfolio producenta, wyposażony w wyświetlacz FullHD o przekątnej 6". Dla lepszej ochrony przed zarysowaniami, ekran został wzmocniony szkłem Dragontrail.

Funkcjonalność smartfona FLOW 4+ zwiększa także umieszczony na tylnej części obudowy czytnik linii papilarnych, którego zastosowanie daje gwarancję ochrony wszystkich prywatnych zdjęć, kontaktów i wiadomości. Osobom aktywnym zawodowo, które często korzystają z lokalnych kart podczas podróży biznesowych lub posiadają dwa numery - prywatny i służbowy przyda się także opcja obsługi dwóch kart microSIM. Całość uzupełnia pojemna bateria 6000 mAh, która wystarczy na wiele godzin rozmów, surfowania w Internecie, czy korzystania z ulubionych aplikacji. FLOW 4+ dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i czarnej.

Dwa pozostałe modele FLOW 4 i FLOW 4S, to bliźniacze urządzenia pod względem wyglądu - posiadają 5" ekran IPS o rozdzielczości 720x1280 px, a różnią się ilością RAM - odpowiednio 1 GB i 2 GB oraz pamięci wewnętrznej - 8 GB i 16 GB, a także taktowaniem czterordzeniowego procesora MT6735, który jest odpowiedzialny za płynną pracę systemu Android 6.0 Marshmallow. FLOW 4 i FLOW 4S dają możliwość łączenia z Internetem poprzez WiFi oraz 4G LTE, a także wyposażono je w dwa sloty SIM, z czego jeden dostosowany jest do standardowej wielkości karty. Wymienna bateria o pojemności 2100mAh daje gwarancję całodziennej pracy i rozrywki.

Smartfony z serii FLOW 4 dostępne są w cenie: FLOW 4 - 399 zł, FLOW 4S - 499 zł, FLOW 4+ - 899 zł.