Urządzenie NVIDIA SHIELD TV Pro trafiło do Polski

Podobnie jak standardowa wersja, SHIELD TV Pro zapewnia strumieniowanie 4K HDR, dostęp do gier oraz obsługę domowej sztucznej inteligencji (już wkrótce), ale także wbudowaną pamięć masową o pojemności 500GB. SHIELD TV Pro jest także wyposażony w gniazdo microSD.

Dysk twardy o pojemności 500 GB pozwala używać SHIELD TV Pro jako serwera multimedialnego, umożliwiającego strumieniowanie filmów, programów telewizyjnych, muzyki czy kolekcji zdjęć na dowolne urządzenie, dzięki obsłudze usługi Plex Media Server.

Urządzenie jest dostępne w cenie 1479 zł w komplecie z nowym kontrolerem SHIELD, zapewniającym obsługę funkcji Asystenta Google (już wkrótce) oraz pilotem SHIELD (wyposażonym w akumulator i złącze słuchawkowe).

Biblioteka gier dostępnych w abonamencie usługi GeForce NOW zostaje powiększona o dwa tytuły firmy Square Enix. Są to „Just Cause 2" oraz „Deus Ex: Bunt Ludzkości" (gra dostępna od przyszłego tygodnia). Dołączają one do takich hitów tego wydawcy jak „Hitman: Rozgrzeszenie" czy „Sleeping Dogs".