Wszystko, co trzeba wiedzieć o czyszczeniu laptopa

Jak się okazuje, większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że laptop wymaga regularnego czyszczenia. I nie chodzi tu jedynie o zewnętrzną obudowę - brud i kurz wewnątrz negatywnie wpływają na pracę laptopa. Objawia się to szybszym przegrzewaniem, zawieszaniem, wolniejszym uruchamianiem aplikacji i głośną pracą wentylatora. W konsekwencji może to doprowadzić nawet do uszkodzenia procesora lub płyty głównej.

Pewne elementy można i wręcz należy wyczyścić samemu - dotyczy to głównie klawiatury, ekranu i obudowy zewnętrznej. Trzeba przy tym pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, o których wspominamy w dalszej części artykułu. Jeśli chodzi o czyszczenie wnętrza laptopa, to jest to już dużo bardziej skomplikowany proces, który wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Najlepiej jest zlecić to zadanie fachowcom.

ABC użytkownika laptopa

Podstawowe czyszczenie laptopa, które można wykonać samodzielnie, zaczynamy od klawiatury i touchpada. Na początek trzeba odwrócić laptopa i potrząsnąć nim, aby pozbyć się okruchów i innych dużych zabrudzeń spod klawiszy. Pomocna może się tu okazać puszka sprężonego powietrza i drobny pędzelek. Wierzchnią stronę klawiszy oraz touchpad można wyczyścić wilgotną ścierką. Nie zaleca się samodzielnego podważania i wyciągania klawiszy - ich mocowania są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić.

Następnym krokiem jest wyczyszczenie matrycy. Wykorzystujemy do tego celu specjalny płyn do czyszczenia ekranów lub ewentualnie nasączone chusteczki do czyszczenia okularów. Najważniejsza zasada - nie spryskujemy bezpośrednio ekranu środkiem do czyszczenia. Ściekający płyn może dostać się do wnętrza obudowy i spowodować poważne uszkodzenia. Wystarczy delikatnie nawilżyć ścierkę i przetrzeć ekran.

Odpowiedniej pielęgnacji wymaga też cała obudowa zewnętrzna. Co prawda nie ma ona większego wpływu na działanie laptopa, ale dzięki niej praca jest przyjemniejsza Z biegiem czasu na obudowie pojawia się na coraz grubsza warstwa kurzu, tłuste ślady oraz inne zabrudzenia. Do ich usunięcia można wykorzystać płyn do czyszczenia ekranu - doskonale rozpuszcza on tłuszcz. Użycie wody przyniesie odwrotny skutek, bo zamiast czyścić, rozetrzemy zabrudzenia. Należy zwrócić też uwagę na wszystkie porty, w których gromadzi się kurz. Tu ponownie przyda się puszka ze sprężonym powietrzem.

Liczy się wnętrze

Zazwyczaj wiemy, kiedy trzeba wyczyścić ekran, klawiaturę lub obudowę zewnętrzną laptopa - robimy to, gdy zauważymy pierwsze zabrudzenia. W przypadku wewnętrznych elementów sprawa jest nieco trudniejsza. Wszystko zależy od warunków, w jakich korzystamy ze sprzętu. W przypadku bardzo zakurzonych i zapylonych pomieszczeń, zaleca się czyszczenie co pół roku. Jeśli laptop jest używany przez kilka godzin dziennie, w typowo domowych lub biurowych warunkach, wystarczy czyszczenie co 8-10 miesięcy. Sporadycznie wykorzystywany komputer potrzebuje czyszczenia przynajmniej raz na rok.

Większości użytkowników przychodzą do głowy samodzielne rozwiązania - najczęściej wykorzystanie puszki ze sprężonym powietrzem i przedmuchanie otworów wentylacyjnych. Nie jest to jednak zalecane - kurz, który nazbierał się wewnątrz układu chłodzenia, zostaje wepchnięty głębiej. Poza tym, czyszczenie wnętrza laptopa, to nie tylko usunięcie zanieczyszczeń z radiatora i wentylatora. Konieczna jest także wymiana pasty termoprzewodzącej na procesorze, karcie graficznej oraz mostku północnym. W niektórych modelach zaleca się też czyszczenie łożyska wentylatora i nałożenie nowego smaru silikonowego.

Wbrew pozorom, samodzielne czyszczenie wnętrza laptopa jest bardzo trudne. Rozkręcenie obudowy i demontaż poszczególnych elementów to wyzwanie nawet dla doświadczonego majsterkowicza. Szczególnie, gdy dysponuje on tylko śrubokrętem i filmami z YouTube'a. Brak wiedzy i odpowiednich narzędzi, często prowadzi do urwania taśmy lub gniazda, albo uszkodzenia płyty głównej na skutek zwarcia. Samo nałożenie pasty termoprzewodzącej wymaga odpowiedniej precyzji - nie może być jej za dużo, ani za mało.

Wnioski

Regularnie czyszczony laptop odwdzięczy się długą i bezawaryjną pracą. O podstawową higienę możemy zadbać sami - czysta klawiatura i ekran umilą nam codzienną pracę lub rozrywkę. Jednak okresowe czyszczenie wnętrza notebooka warto zlecić komuś doświadczonemu. Większość serwisów laptopów oferuje taką usługę. Specjaliści wyczyszczą dokładnie laptopa, wymienią pastę termoprzewodzącą i dodatkowo zaoferują gwarancję. Ceny, w zależności od modelu laptopa i dokładnego zakresu działań, wahają się w granicach 50 - 100 zł.