iiyama XUB2792QSU-B1 z matrycą IPS WQHD

XUB2792QSU-B1 to pierwszy monitor iiyama z serii ultra slim, w którym zastosowano matrycę w technologii IPS o wysokiej rozdzielczości WQHD (2560x1440 pikseli). Oznacza to, że na ekranie zmieści się prawie 72% więcej informacji, niż na tradycyjnym monitorze Full HD. Docenią to profesjonaliści (graficy, fotograficy lub projektanci CAD), którzy często są zmuszeni do pracy z wieloma jednocześnie otwartymi aplikacjami. Technologia IPS gwarantuje perfekcyjne odwzorowanie barw w całym spektrum, szerokie kąty widzenia oraz wysoki kontrast.

Monitor wyposażono w szeroki wybór cyfrowych wejść sygnału - DVI, HDMI i DisplayPort. W tylnej części obudowy monitora znalazło się także miejsce na dwuslotowy hub USB.

Tradycyjnie już dla monitorów iiyama, XUB2792QSU-B1 może się pochwalić rozwiązaniami redukującymi emisję niezdrowego, niebieskiego światła (Blue Light Reducer) oraz eliminującymi migotanie obrazu (Flicker Free). Technologie te czynią z nowego monitora iiyama znakomitą propozycję dla osób spędzających przed monitorem wiele godzin w trakcie pracy.

Monitor został także wyposażony w stopkę typu PIVOT/HAS, która pozwala na dostosowanie położenia ekranu zgodnie z własnymi preferencjami. Rotacja pozwala na zmianę pozycji ekranu z poziomej na pionową. To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Wraz z monitorem XUB2792QSU-B1 na polskim rynku zadebiutowały trzy funkcjonalne uchwyty oraz stojaki montażowe sygnowane marką iiyama. Każdy z nich pozwala na montaż dwóch monitorów o przekątnej do 27 cali (DS3002C) lub 30 cali (DS1002C-B1, DS1002D-B1) na jednej podstawie. Szeroki zakres możliwości regulacji, obejmujący pochył w pionie i poziomie, dostosowanie wysokości i rotację, pozwala na komfortowe dopasowanie położenia ekranów do swoich preferencji i zachowanie ergonomicznej, zdrowej dla kręgosłupa postawy ciała. Uchwyt DS3002C dodatkowo pozwala na w pełni niezależne dostosowanie położenia obu ekranów w pionie i poziomie (wysokość i pochył).

Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama XUB2792QSU-B1 wynosi 1 799 PLN brutto.