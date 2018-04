ALLPlayer - wersja 8.0 na 20. rocznicę premiery

Niejako przy okazji, ale i w zamyśle tak wielkich porządków już sam start programu, jak i jego działanie, jest ma być szybsze do starszych wersji. Twórcy zostawili w ALLPlayerze to z czego słynie od lat, czyli automatyczne pobieranie dopasowanych napisów do filmów oraz interfejs, podobny w obsłudze do tego znanego z naszych smartfonów.

Zaprojektowano nową playlistę, co z ucieszy miłośników seriali oraz tych użytkowników, którym ALLPlayer służy jako odtwarzacz muzyki i radia internetowego. Wbudowana w playlistę wyszukiwarka pozwoli łatwo znaleźć na dysku szukany utwór muzyczny lub film.



Nowa wersja ALLPlayera na Windows została wydana również w wersji 64 bitowej i wkrótce nastąpi premiera na inne systemy, w tym mocno wyczekiwany ALLPlayer na MACOS.

Program można pobrać TUTAJ