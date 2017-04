Intel Optane Memory - system szybszy o 28 proc.

Przeciętny użytkownik uruchamia codziennie 11 aplikacji, z których każdą otwiera następnie siedmiokrotnie. Zastosowanie najnowszej pamięci Intel Optane w systemie opartym na procesorze Intel Core siódmej generacji umożliwia uruchomienie komputera dwukrotnie szybciej, zwiększa ogólną wydajność systemu o 28 proc. i przyspiesza pracę pamięci masowej nawet 14-krotnie.

Czas potrzebny na uruchomienie takich aplikacji jak Microsoft Outlook skróci się prawie sześciokrotnie, a przeglądarki Chrome - pięciokrotnie. Co więcej, gry będzie można uruchamiać nawet o 67% szybciej, a ich poziomy - o 65 proc.

Jak działa Intel Optane Memory?

Oczekiwanie na załadowanie gier, filmów, nagrań wideo, fotografii o dużej rozdzielczości lub dużych plików w skrzynce pocztowej Outlook może zniecierpliwić każdego. Przyczyna tego czekania jest również oczywista - chodzi o dane. Ilość danych tworzonych, zapisywanych lub używanych przez przeciętnego użytkownika komputera rośnie lawinowo. Na przykład system operacyjny Windows 10 zajmuje ok. 20 GB miejsca na dysku, a gra Grand Theft Auto V około 65 GB. Gdy dodamy do tego coraz więcej osobistych fotografii i nagrań wideo, w tym o rozdzielczości 4K, okaże się, że pojemność pamięci masowej, której potrzebuje przeciętna osoba, szybko ulega zwielokrotnieniu. Obecnie dla większości użytkowników zadowalającym rozwiązaniem jest wykorzystanie tradycyjnych dysków twardych.

W 79 proc. komputerów PC to właśnie one służą jako główna pamięć masowa. Choć mogą one z powodzeniem pełnić tę funkcję, to jednak spowalniają pracę i opóźniają reakcje systemu.Pamięć Intel Optane przyspiesza ładowanie aplikacji, gier lub dużych plików, co znacznie skraca czas oczekiwania. Dane zawarte w pamięci masowej komputera są łatwiej dostępne, przez co pracuje on i reaguje szybciej.

Gdzie kupić pamięć Intel Optane?

Pamięć Intel Optane jest elementem nowej, coraz większej rodziny technologii Optane, które są oparte na zaawansowanym kontrolerze pamięci masowej Intela, interfejsie sprzętowym oraz wyspecjalizowanym oprogramowaniu. Na początku bieżącego roku, wprowadzając na rynek procesory Intel Core siódmej generacji, firma opracowała program przygotowawczy dla pamięci Intel Optane. Obecnie do współdziałania z tą pamięcią jest gotowych ponad 130 płyt głównych takich producentów, jak Asus, Gigabyte, MSI i ASRock.