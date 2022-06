7 groźnych mitów o sufrowaniu w trybie incognito: jesteś pewien, że to to, co myślisz?

Tryb incognito (albo też Prywatne przeglądanie stron internetowych), to tryb, który jest bardzo lubiany przez większość z nas. Jest to oczywiście zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak bardzo się przydaje z wielu różnych powodów.

Załóżmy, że przygotowujesz specjalną niespodziankę dla swojej rodziny, chciałbyś ukryć swoje ślady. Pracownik poszukujący nowej pracy z pewnością nie chce, aby o tym wiedział jego pracodawca. Podobnie, raczej chciałbyś, aby twój partner wiedział, jak długo wczoraj wieczorem grałeś lub robiłeś zakupy online. Ale czy incognito naprawdę pomaga we wszystkich tych sytuacjach? Dowiedzmy się.

Incognito to jedna z najbardziej błędnie rozumianych funkcji Google Chrome. Większość ludzi uważa, że rzuca to czar sprawiający, że ich aktywność, dane i tożsamość znikają. Chociaż w rzeczywistości to raczej cyfrowy odpowiednik zamiatania bałaganu pod dywan; każdy może je znaleźć, zależy to tylko od tego, gdzie poszukają.

Oto pomysł na ciekawy eksperyment, zapytaj dzisiaj kilka przypadkowych osób, jak chronią swoje dane podczas przeszukiwania Internetu? Założę się, że co najmniej jedna trzecia tych osób poleci Incognito.

Ciekawe badanie przeprowadzone na 460 osobach przez naukowców z University of Chicago i niemieckiego Leibniz Universität Hannover w 2018 r. wykazało, że 73% uczestników nie rozumie, co tak naprawdę robi tryb incognito i jakie dane chroni.

Jak na ironię, ankieta wykazała również, że chociaż przeglądarki wyraźnie ostrzegają użytkowników, że wszystkie ich dane nie będą ukryte w trybie incognito, ludzie nadal mają oszałamiające błędne wyobrażenia na temat tego, co zostanie ukryte. Dzieje się tak po prostu dlatego, że ludzie zawsze odnoszą się do swojej szerszej koncepcji prywatności.

W tym artykule zajmiemy się kilkoma mitami wokół najczęstszych nieporozumień, aby pomóc ci lepiej zrozumieć, co NAPRAWDĘ robi tryb incognito w Chrome i jak lepiej się chronić.

Więc co tak naprawdę robi tryb incognito w Chrome?

Zanim zaczniemy, zacznijmy od wyjaśnienia, jak działa tryb incognito.

Kiedy przechodzisz w tryb incognito, myśl o prywatności w kategoriach tego, do czego można uzyskać dostęp TYLKO na twoim urządzeniu. Incognito rzuca tarczę „DLA” zamiast „NA” twoje urządzenie. Tak, to dosłownie tyle w kwestii tego magicznego kocyka.

Kiedy więc rozpoczynasz sesję przeglądania w trybie incognito, zapobiega to jedynie lokalnemu przechowywaniu historii przeglądania, plików cookie, haseł lub plików tymczasowych na twoim urządzeniu po zakończeniu sesji. Nie ma to nic wspólnego z serwerami, witrynami, domenami itp., do których uzyskujesz dostęp.

To powiedziawszy, teraz obalmy te niebezpieczne mity incognito.

1. Po zalogowaniu się na konto użytkownika zapytania wyszukiwania nie będą zapisywane w trybie incognito.

Fakt: To tak, jakby wyczyścić historię połączeń z telefonu komórkowego, myśląc, że twój operator sieci komórkowej nie będzie mógł zobaczyć połączeń, które wykonałeś. To po prostu nieprawda! Google nadal zapisuje twoje zapytania w trybie incognito i nadal będą one powiązane z Twoim adresem IP.

Ponadto, logowanie na konto Google w trybie incognito jest takie samo, jak logowanie na konto Google w trybie standardowym. Google nadal będzie rejestrować twoją historię wyszukiwania i pozostałe interakcje z jej usługami (np. oglądane filmy z YouTube itp.).

2. Dostawcy usług internetowych (ISP), rząd i pracodawcy nie będą mogli śledzić cię w trybie incognito.

Fakt: To oczywiście kompletny nonsens.

Gdy chcesz odwiedzić witrynę internetową, wpisujesz nazwę domeny w przeglądarce, a twoje urządzenie, korzystając z twojego publicznego adresu IP, wysyła żądanie do serwera, na którym znajduje się witryna, którą chcesz wyświetlić. To żądanie przechodzi przez wiele innych serwerów, switchów i centrów.

Tam twoja prośba jest obsługiwana przez wiele różnych stron, które mogą łatwo uzyskać do niej dostęp. Tryb incognito nic na to nie poradzi. W rezultacie, twój dostawca usług internetowych może dowiedzieć się, na co patrzyłeś, mimo że działasz w trybie incognito.

Jeśli twój dostawca usług internetowych może zobaczyć twoją aktywność, rząd i twoi pracodawcy mogą również łatwo cię śledzić, jeśli jesteś zalogowany do publicznego lub firmowego Wi-Fi. Alternatywa: połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z trybem incognito może pomóc w anonimizacji przeglądania. Przyzwoity VPN dla Windows to na przykład Surfshark.

3. Incognito zapewnia lepszą ochronę przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

Fakt: Ludzie myślą, że incognito chroni ich przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, ale to nieprawda. Złośliwe oprogramowanie nadal może wyrządzić ci krzywdę niezależnie od trybu przeglądania. Na przykład, jeśli pobierzesz załącznik z wiadomości phishingowej, gdy jesteś w trybie incognito, ten wirus nadal może zainstalować się na twoim komputerze. Aby chronić się przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, musisz najpierw zachować czujność podczas surfowania w Google lub korzystania z Gmaila. Nigdy nie klikaj niczego, chyba że wiesz, co to jest.

4. Witryny odwiedzane w trybie incognito nie będą mogły podejrzeć Twojego adresu IP.

Fakt: To na 100% nieprawda.

Przeprowadź ten prosty eksperyment samodzielnie, odwiedź stronę rodzaju Znajdź mój adres IP w trybie standardowym, a następnie ponownie w trybie incognito. Proszę bardzo, twój szczegółowy adres IP jest śledzony w obu przypadkach.

5. Tryb incognito uniemożliwia stronom internetowym oszacowanie twojej geolokalizacji.

Fakt: Mit bardzo podobny do poprzednich i, podobnie jak one, też całkowicie nieprawdziwy.

Strony internetowe widzą twoją lokalizację tak samo, jak twój adres IP.

6. Reklamy nie będą mogły cię śledzić w trybie incognito.

Fakt: Podczas sesji incognito pliki cookie są zapisywane w folderze tymczasowym, a po zakończeniu sesji są usuwane.

Jednak podczas przeglądania Facebooka i Google w tej samej sesji, obie strony dzielą ten sam folder plików cookie, co pomaga wysyłać użytkownikom dostosowane reklamy. To oczywiście oznacza, że tryb incognito nie chroni cię przed tymi reklamami.

7. Incognito sprawia, że Google nie widzi twoich wyszukiwań.

Fakt: Pewnie już zgadłeś, nieprawda.

Ustaliliśmy już, że Google może śledzić i rejestrować wszystkie zapytania wyszukiwania powiązane z twoim adresem IP (nawet gdy surfujesz w trybie incognito). Chociaż Google zaprzecza, że śledzi użytkowników w trybie incognito, nie oznacza to, że nie może tego robić.