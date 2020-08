Intel opracował nowy sterownik do dysków SSD

O zmianie użytkownicy dowiedzieli się podczas pobierania aktualizacji

Używany przez ponad dekadę jako narzędzie do konserwacji dysków program Intel SSD Toolbox zastąpiono nowym narzędziem.

Bardziej uniwersalna

Intel Memory and Storage Tool działa dość podobnie do swojego poprzednika. Umożliwia konserwację i monitorowanie dysku, a także aktualizowanie oprogramowania układowego celem poprawy jego niezawodności. Program ocenia ogólny stand dysku i sprawdza, czy nie doszło do uszkodzenia pamięci NAND.

Nieco skromniejsza

Nowa aplikacja powstała z konieczności. Poprzednia jej wersja nie była przystosowana do aktualizacji sterowników w dyskach przeznaczonych dla przedsiębiorstw, a jedynie modelach konsumenckich. Nowe narzędzie jest bardziej uniwersalne, a przy okazji prostsze w obsłudze dzięki przeprojektowaniu interfejsu.

Z drugiej strony już teraz użytkownicy odkryli, że aplikacja została nieco uszczuplona. Zabrakło między innymi opcji bezpiecznego czyszczenia danych oraz części testów diagnostycznych. Możliwe jednak, że zostaną jeszcze dodane w przyszłości.

fot. Intel