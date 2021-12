Millennialsi inwestują w kryptowaluty

Wszystko, co cyfrowe

Wyniki badania CNBC Millionaire Survey pokazują, że inwestorzy urodzeni pod koniec lat. 80 i 90. ubiegłego wieku (pokolenie millenialsów) w przyszłym roku będą jeszcze chętniej inwestować w kryptowaluty. Nie zniechęcą ich nawet niedawne spadki cen.

Aż 83 procent ankietowanych milionerów w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że ma cyfrowe pieniądze i posługuje się nimi. Dla porównania, do tego samego przyznało się tylko 16 procent wszystkich Amerykanów. Blisko połowa inwestujących w kryptowaluty milionerów (48 procent) potwierdziła, że w przyszłym roku zwiększy środki przeznaczone na cyfrowe pieniądze. 39 procent stwierdziło, że utrzyma je na obecnym poziomie.

Millenialsi, znani ze swojego upodobania do wszystkiego, co cyfrowe, to jedna z najbardziej przyjaznych dla kryptowalut grup na świecie. Dla porównania – aż trzy czwarte inwestorów pokolenia X (urodzonych w drugiej połowie XX wieku) nie posiada żadnej cyfrowej waluty.

fot. Pixabay