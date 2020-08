Nowe przecieki na temat GeForce RTX 30XX

1 września Nvidia zapowie serię RTX 3000

Na tydzień przed debiutem sprzętu opartego o nową architekturę Ampere pojawiły się już pierwsze przecieki. Najprawdopodobniej tego dnia koncern zdecyduje się zaprezentować topowy model oznaczony jako 3090. Ujawnione w weekend pierwsze zdjęcia sprzętu sugerują, że GPU zajmie naprawdę sporo miejsca w obudowie.

Prądożerca?

Inną ciekawostką są zdjęcia nowego, 12-pinowego złącza zasilania. Poprzednia generacja wykorzystywała 6-8 złącz, a zmiana może wynikać z samej architektury. Możliwe też, że nowa wtyczka zasilająca trafi tylko do najdroższego modelu. Pomimo większej liczby pinów, złącze będzie mieć podobne wymiary. W sieci pojawiły się już także zdjęcia specjalnego przewodu zasilającego, wraz z opakowaniem.

Ciekawostką jest umieszczona na nim informacja o zalecanym zasilaczu o mocy 850 W, czyli o około 25% więcej, niż w przypadku poprzedniej generacji. Rzeczywisty pobór mocy będzie oczywiście odczuwalnie niższy, ale i tak RTX 3090 będzie mieć wyraźnie wyższe zapotrzebowanie od RTX 2080 Ti. Trudno jednak na ten moment powiedzieć, jak będzie to wyglądać w słabszych modelach.

Nowy mocarz

Specyfikacji sprzętu jeszcze nie znamy, ale pogłoski mówią o nawet 50% wydajniejszym GPU niż topowe obecnie 2080 Ti. W sieci pojawił się już pierwszy test wydajności.

Karta, na której go wykonano, nie została poprawnie zidentyfikowana przez programy, ale biorąc pod uwagę 22–30% lepsze wyniki od Titana V oraz 2080 Ti, jest to najprawdopodobniej RTX 3080. Widać jednak, że używany do testów 3D Mark nie potrafi jeszcze prawidłowo zidentyfikować sprzętu, wątpliwości budzi m.in. niska częstotliwość taktowania zegara w trybie Boost. Do przytoczonych wyników należy więc wciąż podchodzić z lekką rezerwą.

Prawdopodobnie karta będzie wyposażona w 5248 jednostek CUDA oraz 24 GB pamięci nowej generacji, na szynach 384 bitowych. Znaczący wzrost mocy będzie też wiązał się z wysoką ceną, prawdopodobnie będzie oscylować w granicach 1400 dolarów. Tańsze modele pojawią się natomiast w kolejnych miesiącach.

fot. Nvidia