PlayStation 4 zagrożone atakiem blokującym konsole

Tajemnicza wiadomość przychodząca do użytkowników konsoli PS4 po otwarciu wyświetla nieokreślony ciąg znaków i wprowadza konsolę w tzw. bootloop (pętlę nieustannych resetów). Niestety problemu nie rozwiąże wyłączenie konsoli czy odłączenie i ponowne podłączenie jej do sieci.

Sony na pewno w niedługim czasie wyda łatkę usuwającą tego typu problemy, jednak do tego czasu warto zapoznać się z kilkoma radami jak radzić sobie w sytuacji gdy to nasza konsola padnie ofiarą takiego ataku.

Jak wyprowadzić PS4 z "bootloopa" ?

Aby wyprowadzić konsolę z pętli nieustannych resetów należy w pierwszej kolejności wprowadzić ją w „tryb bezpieczny". Wykonujemy to przytrzymując przycisk zasilania konsoli do momentu, aż nie usłyszymy dwóch sygnałów. W następnej kolejności podłączamy do PS4 kontroler za pomocą kabla USB i wciskamy na nim przycisk PS. Następnie w menu „trybu bezpiecznego" należy wybrać opcję „odblokuj bazę danych".

W tym momencie należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odblokowywanie bazy może potrwać nawet do kilku godzin. Po zakończeniu procesu konsola powinna być już w pełni sprawna.

Jak zablokować otrzymywanie wiadomości?

Jeśli Wasza konsola jeszcze nie stała się ofiarą ataku warto zadbać o to, aby tego uniknąć. W tym celu należy zablokować otrzymywanie wiadomości od nieznajomych. Wykonujemy to wchodząc do menu „zarządzanie kontem", a następnie „Ustawienia Prywatności". Alternatywną metodą nie wymagającą zmian w ustawieniach jest odbiór wiadomości poprzez aplikację PS Messages na swoim smartfonie. Ataki nie są groźne dla urządzeń mobilnych.

Specjaliści Bitdefender Polska radzą, aby zabezpieczać wszystkie urządzenia nie tylko te które obecnie mogą paść ofiarą ataku, gdyż w samej Polsce dziennie dochodzi do 65 tys. ataków.