Samsung prezentuje dysk SSD 860 QVO

Dyski 860 QVO, stworzone zostały w oparciu o pamięci 4-bitowe, zbudowane w architekturze MLC (Multi Level Cell) i korzystające z technologii NAND Flash. Opracowane przez firmę Samsung rozwiązania sprawiają, że nowe dyski charakteryzują się dużą przestrzenią na dane dostępną w atrakcyjnej cenie.

Użytkownicy komputerów PC korzystający z dużych plików multimedialnych coraz częściej muszą inwestować w rozszerzenie pamięci wewnętrznej swoich urządzeń aby poprawić ich działanie.

2,5‑calowy dysk 860 QVO, stworzony w oparciu o powszechnie używany interfejs SATA, pasuje do większości laptopów i komputerów stacjonarnych.

860 QVO oferuje sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu wynoszące odpowiednio do 550 MB/s (megabajtów na sekundę) i do 520 MB/s[1], a za sprawą najnowszej 4‑bitowej pamięci V‑NAND firmy Samsung i sprawdzonego kontrolera MJX zapewnia ten sam poziom wydajności, co powszechne dziś 3‑bitowe SSD MLC.

Dysk wyposażono ponadto w inteligentną technologię TurboWrite pozwalającą zwiększyć prędkość działania przy jednoczesnym zachowaniu wydajności przez dłuższy czas.

Samsung zapewnia bardzo dużą wytrzymałość dysku, która została ustalona na podstawie dogłębnej analizy konsumenckich wzorców użytkowania SSD.

Kluczowe specyfikacje