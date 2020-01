117 nowych emoji w 2020 roku

Wczoraj na liście zatytułowanej Emoji 13 pojawiło się 117 nowych symboli, które trafią na nasze urządzenia. Emoji, podobnie jak emotikony, służą do wyrażania emocji poprzez wizerunki twarzy, ale w przeciwieństwie do nich obejmują również przedmioty, miejsca, rodzaje pogody, rośliny i zwierzęta – i służą do uwydatniania treści wiadomości. Nazwa, jak i sam pomysł pochodzą z Japonii, a zostały upowszechnione przez Apple w 2011 roku. Później emoji dostały również wsparcie od Androida. Od trzech lat mają też znaczenie dla branży SEO.

Wprowadzone symbole obejmują nowe wyrazy twarzy, takie jak np. uśmiechnięta twarz ze łzą, części ciała, np. anatomiczne serce i płuca, oraz wizerunki zwierząt. Pojawiło się też kilka nowych symboli jedzenia i picia.

Nowe emoji pojawią się w drugiej połowie roku, ale nie każdy z symboli dostępny będzie na każdym urządzeniu. Programiści nie zawsze bowiem akceptują wszystkie propozycje, a z już wprowadzonych rezygnują, gdy są zbyt rzadko stosowane.

fot. Emojpedia