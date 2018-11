26 lat temu zadebiutowała pierwsza komórka

Nokia 1011 (nazwa telefonu nawiązuje do daty jego premiery) pracowała w standardzie GSM 900, posiadała wysuwaną antenę i wyświetlacz na dwie linijki tekstu, a w pamięci zapisać można było 99 kontaktów. Zastosowana w telefonie bateria umożliwiała prowadzenie rozmowy przez ok. 1,5 godz., a w trybie czuwania wytrzymywała do 15 godzin. Wszystko to zamknięto w obudowie o rozmiarach ok. 190 x 60 x 30 mm (różne źródła podają różne wersje) i masie ok. 475 gramów.

Pewne jest, że telefon oferował funkcję dzwonienia (choć nie posiadał jeszcze charakterystycznego dla Nokii dzwonka, który pojawił się dopiero w roku 1994), lecz co do możliwości wysyłania SMS-ów opinie są już podzielone. Większość źródeł podaje, że komórka mogła wysyłać wiadomości tekstowe, ale są też takie (w tym podobno sama Nokia!) wg. których SMS-y pojawiły się dopiero w kolejnym modelu - 2110.

Na niektórych rynkach komórka znana była pod nazwą Mobira Cityman 2000, a jej cena - jak łatwo się domyślić - nie należała do najniższych. W Niemczech za telefon trzeba było w 1992 roku zapłacić kwotę aż 2,5 tys. ówczesnych marek. To dużo, ale pamiętajmy, że Nokia 1011 była pierwszym telefonem GSM produkowanym na skalę masową. Dwa lata później zastąpił ją model 2110, a potem telefonów komórkowych było coraz więcej i więcej...