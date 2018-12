27-calowy monitor 4K dla grafików

Monitor posiada 27-calową matrycę wykonaną w technologii IPS o rozdzielczości 4K zwaną też UHD (3840 x 2160) - w porównaniu do rozdzielczości Full HD oferuje cztery razy większą przestrzeń roboczą. Co ważne dla profesjonalistów zajmujących się edycją zdjęć czy filmów, pokrycie barw palety sRBG wynosi 100%. W efekcie panel doskonale radzi sobie z reprodukcją kolorów, zapewniając nasycone barwy oraz wyjątkowo głębokie czernie. Urządzenie oferuje jasny obraz (300 cd/m²) oraz kontrast statyczny wynoszący 1000:1. Natomiast krótki czas reakcji (4ms) sprawia, że monitor - poza profesjonalnym zastosowaniem do edycji grafiki - idealnie sprawdzi się też w trakcie dynamicznych gier czy filmów.

Model ProLite XUB2792UHSU-B1 został zaprojektowany, by umożliwić użytkownikom wygodną pracę przez wiele godzin, minimalizując przy tym efekt zmęczenia wzroku. Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming), a funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej uciążliwe dla oczu i może powodować chroniczne zmęczenie oraz problemy z zasypianiem.

Nóżka oraz podstawa modelu ProLite XUB2792UHSU-B1 pozwalają na regulację wysokości w zakresie 130mm, obrót 90° oraz pochył (22° w górę; 5° w dół). Co więcej, monitor wyposażono w funkcję Pivot, która umożliwia zmianę orientacji z poziomej na pionową - jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w trakcie pracy nad grafikami w trybie portretowym czy na obszernych dokumentach tekstowych oraz arkuszach kalkulacyjnych.

Nowy model został wyposażony dodatkowo w dwa głośniki o mocy 2W każdy oraz wyjście słuchawkowe. Pod względem portów dostępne są wyjścia HDMI, DisplayPort, DVI oraz hub USB. Zgodność ze standardem VESA pozwala na montaż monitora na dedykowanym ramieniu, urządzenie jest również kompatybilne z Kensington-lock.

Cena: 1 999 PLN.