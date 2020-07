40 lat temu bił Apple'a na głowę...

4 kilobajty (sic!) RAM-u

3 sierpnia 1977 do sklepów trafił komputer osobisty TRS-80 Mark I, opracowany przez Radio Shack. Maszynka miała w pierwszej wersji 4 KB pamięci RAM i wbudowany interpreter Basicu, grafikę monochromatyczną w rozdzielczości 64x16 (tylko tryb tekstowy) oraz możliwość podłączenia magnetofonu kasetowego jako pamięci masowej. Była więc pierwszym zwiastunem nadchodzącej fali popularnych domowych komputerów osobistych. Wyceniany początkowo na 399 USD (lub 599 USD w zestawie z monitorem i magnetofonem) sprzedawał się znakomicie, znacznie lepiej niż jego największy konkurent Apple II. Szczególną popularnością cieszył się w Stanach Zjednoczonych. Jego produkcję (tzn. pierwszej wersji) zakończono w 1980 roku, ale był na tyle popularny i dysponował tak obszerną biblioteką oprogramowania, że jego rozmaite klony (w tym polski Meritum) były w użyciu niemal do końca lat 80. XX wieku. Ostatnią wersję TRS-80 (mark IV) produkowano do roku 1991.

fot. Daniel Schwen/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)