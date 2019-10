5G może wpłynąć na prognozy pogody

Coraz więcej mówi się o rozwoju 5G, czyli technologii mobilnej piątej generacji. Łączność 5G ma być o wiele szybsza niż obecna, co umożliwi podłączenie do sieci nawet miliona urządzeń na metr kwadratowy.

Rodzi ona jednak także wątpliwości – między innymi wśród meteorologów, którzy obawiają się, że rozwój tej sieci obniży skuteczność prognoz pogody (niektórzy twierdzą, że nawet o 30 procent). Sprawa jest poważna, bo nie chodzi przecież tylko o optymalne zaplanowanie wakacji czy stroju na dzień następny, ale też o bezpieczeństwo transportu lotniczego i przewidywanie gwałtownych zjawisk zagrażających ludzkiemu życiu.

Sieci piątej generacji mają działać w widmie 24 GHz i wokół niego. Choć wykorzystywana przez meteorologów częstotliwość robocza, w której mierzone są cząsteczki pary wodnej, znajduje się leciutko poza naturalnym zakresem (23,8 GHz), to naukowcy z Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) ostrzegają, że taka bliskość może prowadzić do poważnych błędów w prognozowaniu pogody i urządzeniach do gromadzenia danych.

Kolejne pasma budzące obawy w kontekście wykorzystania ich przez 5G to okolice 37–40 GHz, bo na częstotliwości 36–37 GHz odbywa się detekcja deszczu i śniegu, a także 47–52 GHz, ponieważ 50 GHz to częstotliwość wykorzystywana do ustalania temperatury atmosfery.

Eksperci branżowi utrzymują jednak, że zakłócenia możliwe będą tylko w obszarach dużego zagęszczenia (w dużych miastach), nie będą więc stanowić problemu dla sprzętu meteorologicznego.

Rozwój 5G i konieczne związane z tym ustalenia dotyczące wykorzystania widma to centralne tematy Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (World Radiocommunication Conference, WRC), która zaczęła się w poniedziałek, 28 października, w Sharm el-Sheikh w Egipcie. To czterotygodniowe spotkanie (potrwa do 22 listopada) przedstawicieli państw należących do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Unio, ITU) – jednej z organizacji ONZ.

fot. 123RF