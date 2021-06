AI kontra pasożyty

Zrozumieć pasożyta

Naukowcy chcą wykorzystać AI do opracowania leków na chorobę Chagasa i leiszmaniozę. Te groźne pasożytnicze choroby dotykają do 23 milionów ludzi na całym świecie.

Pacjenci są często leczeni z wykorzystaniem z przestarzałych terapii, które mają poważne skutki uboczne. Sytuację może zmienić wykorzystanie sztucznej inteligencji. Takie są plany DeepMind Technologies – brytyjskiej firmy, zajmującej się sztuczną inteligencją (przejętej przez Google'a w 2014 r.).

We współpracy z organizacją Drugs for Neglected Diseases chce ona teraz wykorzystać AI do mapowania struktur białkowych. Przewidywanie struktury białek jest kluczowym wyzwaniem w opracowaniu leków i szczepionek oraz zrozumieniu chorób. Badacze na całym świecie poświęcają temu zadaniu lata. Sztuczna inteligencja osiąga te same rezultaty w kilka dni. Naukowcy mają nadzieję, że nowe partnerstwo doprowadzi do odkrycia leków, które będzie można łatwo przyjmować doustnie. Poznanie struktury 3D białek jest przydatne również przy opracowywaniu metod leczenia m.in. raka, demencji i chorób zakaźnych.

fot. DeepMind