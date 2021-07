AI pomoże zapobiegać samobójstwom

Elektroniczne oko ratuje życie

Od kwietnia 2020 r. algorytmy sztucznej inteligencji są wykorzystywane w Korei Południowej do analizowania wzorców zachowań samobójczych pozyskanych z monitoringu i nagrań służb ratowniczych. AI dostrzega subtelne, powtarzające się elementy zachowań, takie jak wahanie się potencjalnego samobójcy, dzięki czemu może rozpoznawać zamiar odebrania sobie życia szybciej i efektywniej niż zrobiłby to człowiek.

W październiku rozpocznie się pilotażowy projekt, w ramach którego sztuczna inteligencja będzie analizować dane z monitoringu w Seulu, a gdy zauważy ryzyko próby samobójczej, natychmiast poinformuje odpowiednie służby. Inicjatorzy projektu wskazują, że kolejną z zalet systemu jest ograniczenie fałszywych alarmów, które z powodu znacznej liczby samobójstw w Korei Południowej są często zgłaszane służbom ratuowniczym.

Plaga samobójstw

Korea Południowa (w 2019 r. zamieszkiwały ją 52 miliony ludzi) ma najwyższy wskaźnik samobójstw wśród krajów należących do OECD. Według rządowych danych, ponad 13 700 osób w ciągu roku odbiera sobie życie. Co roku zgłaszane jest niemal 500 prób samobójczych na 27 mostach rzeki Hangang. Największy wzrost samobójstw wystąpił w 2020 r. – liczba interwencji służb ratunkowych zwiększyła się o ok. 30% w stosunku do poprzednich lat. Pandemia koronawirusa spowodowała w Korei Południowej kryzys ekonomiczny, którego wynikiem są coraz częstsze próby samobójcze również wśród dwudziesto- i trzydziestolatków.

fot. Pixabay