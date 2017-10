AMD wprowadza procesory Ryzen dla laptopów premium

Pod względem konstrukcyjnym procesory AMD Ryzen 7 2700 i AMD Ryzen 5 2500U łączą nagradzaną architekturę x86 „Zen" - w tym inteligentną technologię AMD SenseMI - z rewolucyjnym układem graficznym Radeon „Vega" w formie układu SoC (System-on-Chip) oferując tym samym niespotykaną wydajność ultracienkim notebookom. AMD Ryzen 7 2700U to ponadto najszybszy procesor dla tego rodzaju konstrukcji, ponieważ zapewnia nawet o 44% wyższą wydajność wielowątkową i nawet o 161% wyższą wydajność graficzną niż produkt konkurencyjny.

Mobilne procesory Ryzen oferują nawet 4 rdzenie, 8 wątków oraz technologię AMD SenseMI. AMD Ryzen 7 2700U to ponadto najszybszy na świecie procesor dla ultracienkich notebooków i to przy nominalnym TDP na poziomie 15W. Jednocześnie mobilne procesory AMD Ryzen to skok w wydajności w porównaniu z poprzednią generacją mobilnych procesorów AMD:



• Nawet 3-krotnie wyższa wydajność rdzeni procesora

• Nawet 2,3-krotnie wyższa wydajność układu graficznego

• Nawet o 58% mniejsze zużycie energii



Mobilne procesory wprowadzają ponadto po raz pierwszy:



• Nową technologię Precision Boost 2, która zwiększa wydajność w zadaniach wykorzystujących od jednego do wielu rdzeni

• mXFR (mobile Extende Frequency Range) , która zwiększa i utrzymuje wydajność notabooka wyposażonegi w lepszy niż standardowo system chłodzenia. Takie modele będą także certyfikowane tytułem „Ultimate XFR Performance".Rozrywkowy

Procesory AMD Ryzen z układem graficznym Radeon Vega zapewniają niespotykaną wydajność w swojej klasie:

• oferują płynność i grywalność w rozdzielczości 1080p w popularnych grach eSportowych, takich jak League of Legends, Overwatch, CS:GO i DOTA 2 i to w urządzeniach o ultracienkiej konstrukcji

• są gotowe do obsługi najbardziej zaawansowanych ekranów, w tym tych zgodnych z technologiami HDR , RadeonTM FreeSync 2 i 4K

Efektywny



• Firma AMD przekracza zakładane cele w ramach inicjatywy 25x20, ponieważ procesor AMD Ryzen 7 2700U zapewnia 5,86-krotnie lepszą efektywność energetyczną od czasu podjęcia tej inicjatywy

• Mobilny procesor AMD Ryzen może zaoferować nawet 2-krotnie dłuższy czas pracy na baterii

Pierwsze systemy z mobilnymi procesorami Ryzen powinny w nadchodzących tygodniach pojawić się w ofertach najważniejszych producentów OEM, w tym firm Acer, HP i Lenovo. Urządzenia kolejnych producentów takich jak Dell czy Asus spodziewane są na początku 2018 roku.

Specyfikacja procesorów AMD Ryzen z układami graficznymi Radeon Vega