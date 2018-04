ASUS Blue Cave dostępny w Polsce

Wydajny system Wi-Fi dla inteligentnego domu

Blue Cave łączy w sobie rozwiązania techniczne ASUS z technologią Intel Home Wi-Fi, aby zapewnić użytkownikom ultraszybkie, dwupasmowe (obsługiwane jednocześnie) połączenie z siecią Wi-Fi klasy AC2600 w całym domu, przy stałej gwarancji niezakłóconego strumieniowania wideo w 4K UHD, płynnej rozgrywki oraz szybkiego pobierania plików. Dzięki technologii Intela router dysponuje odpowiednią wydajnością, aby poradzić sobie z jednoczesnym zapotrzebowaniem różnych urządzeń w zakresie transmisji danych w inteligentnych domach i zapewnić dedykowaną przepustowość dla oprogramowania i funkcji bezpieczeństwa.

Zarówno wyjątkowy styl, jak i wysoka wydajność routera Blue Cave są rezultatem zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych w dziedzinie połączeń Wi-Fi. Użycie anten wewnętrznych często wiąże się z koniecznością kompromisu: pozwalają one uzyskać lepszy wygląd zewnętrzny, ale mogą też być podatne na zakłócenia i powodować spadek wydajności. W routerze Blue Cave rozmieszczenie i orientacja czterech w pełni zoptymalizowanych anten (względem samych siebie oraz względem obwodów wewnętrznych) zostały rozmyślnie ustalone w wyniku przeprowadzonych eksperymentów. Zapewniają one więc najlepszą możliwą jakość sygnału we wszystkich kierunkach.

Blue Cave wyróżnia się atrakcyjnym, kompaktowym wzornictwem, które pasuje do każdego pomieszczenia. W celu osiągnięcia tak niewielkiego rozmiaru urządzenia inżynierowie z firmy ASUS zmniejszyli rozmiary wewnętrznej płytki drukowanej, stosując specjalną dwupoziomową konstrukcję. Dodatkowo specjalnie zaprojektowany radiator z powłoką z grafenu zapewnia maksymalną powierzchnię wydalania ciepła, umożliwiając mniejszą konstrukcję routera.

Najlepsza ochrona dla całej rodziny

Blue Cave wykorzystuje AiProtection, pierwszy pakiet bezpieczeństwa o klasie komercyjnej, przeznaczony dla sieci domowych. Funkcja AiProtection jest napędzana przez Trend Micro, a jej zadaniem jest ochrona wszystkich podłączonych do sieci urządzeń inteligentnych, w tym także urządzeń typu IoT. Użytkownicy otrzymują pakiet za darmo.

Blue Cave oferuje również zaawansowane opcje kontroli rodzicielskiej, dzięki czemu użytkownicy zawsze mogą kontrolować w jakim stopniu członkowie rodziny wykorzystują Internet i określić limity czasu spędzanego na surfowaniu lub dostępność aplikacji dla każdego użytkownika z osobna. Najwyższej klasy funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia zablokowanie dostępu do aplikacji mobilnych i witryn internetowych określonej kategorii - oraz zastosowanie tych samych ustawień na wszystkich urządzeniach - jednocześnie zezwalając na dostęp do reszty zasobów Internetu.

Dla zagwarantowania maksymalnego stopnia ochrony Blue Cave zawiera roczny, darmowy abonament usługi Trend Micro Mobile Security dla dwóch urządzeń mobilnych oraz oprogramowania Trend Micro Titanium Antivirus+, dla dwóch komputerów z systemem Windows. Instrukcje realizacji kuponów można znaleźć w pudełku routera. Oferta jest ważna do 31 grudnia 2018 roku.

Gotowy na obsługę inteligentnego domu

Blue Cave to inteligentny router dla inteligentnych domów. Oferuje on natychmiastową obsługę IFTTT oraz Amazon Alexa, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo zintegrować Blue Cave z posiadanym systemem inteligentnego domu. Dla przykładu użytkownik może powiedzieć Alexie, aby wyłączyła Wi-Fi w trakcie kolacji rodzinnej, żeby uniknąć rozpraszania domowników lub skorzystać z IFTTT, aby uzyskać automatyczne powiadomienie przez e-mail, kiedy tylko dzieci wrócą do domu.

Łatwe sterowanie siecią bez użycia komputera

Blue Cave eliminuje wszelki stres podczas zarządzania siecią domową. Jest on łatwy w instalacji i zapewnia wygodny przegląd aktualnej sytuacji za pomocą intuicyjnego interfejsu na PC lub aplikacji mobilnej ASUS Router. W ciągu zaledwie kilku sekund użytkownicy mogą sprawdzić, kiedy nowe urządzenia łączyły się z siecią, dowiedzą się o nowych dostępnych aktualizacjach oraz mogą dostosować ustawienia routera do swoich potrzeb.

Dostępność i Cena

ASUS Blue Cave jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 979 zł.