ASUS TUF Gaming FX705 - wytrzymałe laptopy dla graczy

Model FX705 został stworzony z naciskiem na zapewnienie jak najdłuższej żywotności. Oferuje on niezależne radiatory i wentylatory, które osobno chłodzą układy CPU i GPU, wyjątkowo trwałe przełączniki klawiszy, jak również inteligentnie zaprojektowane, opatentowane tunele pyłowe, które gwarantują długotrwałą skuteczność chłodzenia i zachowanie wydajności komputera.

Stworzony do wysokiej produktywności

Laptop FX705 w maksymalnej konfiguracji jest napędzany procesorem Intel Core i7-8750H ósmej generacji, które są najnowszymi układami do codziennej wydajności, oferującymi sześć rdzeni i dwanaście wątków. Zapewniają one dzięki temu nie tylko najlepszą w tej klasie sprzętowej wydajność, ale również umożliwiają szybsze przetwarzanie zadań obciążających wiele wątków procesora. Ponadto na wyposażeniu FX705 znajdują się karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1060 (w maksymalnej konfiguracji), które umożliwiają rozgrywkę w rozdzielczości FHD przy wysokiej liczbie klatek animacji na sekundę. Możliwość rozbudowania pamięci RAM do 32 GB typu DDR4 2666 MHz, dysk SSD PCIe o pojemności 256 GB oraz dysk HDD o pojemności 1 TB razem gwarantują responsywne działanie systemu Windows oraz krótkie czasy ładowania gier.

Napakowany najważniejszymi funkcjami gamingowymi

FX705 to wyjątkowy 17-calowy laptop, który został wyposażony w ekran NanoEdge z matrycą klasy IPS obsługującą rozdzielczość FHD. Takie rozwiązanie zapewnia płynną rozgrywkę z ostrym obrazem, bez efektów rozmycia animacji. Matowe ekrany z powłoką antyodblaskową oferują pokrycie całej przestrzeni barwnej sRGB i generują żywe kolory, nawet podczas oglądania z ostrego kąta. Konstrukcja NanoEdge zapewnia znacznie węższą ramkę w porównaniu do tradycyjnych laptopów, dzięki czemu użytkownik uzyskuje immersyjne wrażenia wizualne, a sam laptop ma mniejsze rozmiary.

Zastosowana klawiatura charakteryzuje się dużym skokiem klawisza na poziomie 1,8 mm, a technologia ASUS Overstroke przenosi punkt aktywacji nieco wyżej w całym procesie naciskania, co zapewnia lepszą responsywność i daje graczom przewagę nad konkurencją, jednocześnie gwarantując wysoki komfort podczas pisania. Inspirowane klawiaturami desktopowymi nasadki klawiszy są precyzyjnie spasowane, klawisze kursora wydzielone, a pomiędzy klawiszami funkcyjnymi znajdują się specjalnie zdefiniowane odstępy, które umożliwiają ich szybkie odnajdywanie. Ponadto dostępne jest podświetlenie w różnych kolorach RGB lub w lśniącym kolorze czerwonym, co świetnie pasuje do akcentów na obudowie laptopa.

Najwyższej jakości system audio odgrywa istotną rolę w dostarczaniu immersyjnych wrażeń gamingowych. Zintegrowano również technologię DTS Headphone:X, dlatego korzystając z presetów z profilami ustawień do rozgrywki, odtwarzania muzyki oraz transmisji sportowych, można uzyskać indywidualną barwę dźwięku do każdego możliwego zastosowania. FX705 dysponuje także gniazdami HDMI do podłączania dodatkowych ekranów, jak również dwoma gniazdami USB 3.1 Gen 1 i jednym gniazdem USB 2.0 do podłączania urządzeń peryferyjnych.

TUF: stworzony, aby przetrwać w najcięższych warunkach

Podobnie jak wszystkie inne produkty TUF Gaming, model FX705 został tak skonstruowany, aby wytrzymał trudy intensywnego użytkowania każdego dnia. Sprzęty są poddawane surowym testom jakości i wytrzymałości - i to w zakresie wyższym niż standardy branżowe. Udanie zaliczył on również wymagający test klasy wojskowej MIL-STD-810G, polegający na poddaniu sprzętu gwałtownym wstrząsom. Zastosowane klawiatury HyperStrike wykorzystują przełączniki, których trwałość jest szacowana na 20 milionów naciśnięć klawisza. Wzmocniona obudowa i sześciokątny element u jej spodu dodają stabilności całej konstrukcji, dzięki czemu laptopy te są jeszcze trwalsze.

Doskonałe chłodzenie

Odpowiednie chłodzenie ma kluczowe znaczenie w aspekcie maksymalnego wykorzystania potencjału laptopa gamingowego. Dlatego właśnie, laptopy FX705 są wyposażone w system HyperCool, który oferuje niezależne wentylatory i radiatory do osobnego chłodzenia CPU i GPU. Dzięki specjalnej konstrukcji, wentylatory są umieszczone pod klawiaturą, co pomaga w wydalaniu ciepła, utrzymując klawiaturę w chłodzie i zapewniając komfort podczas długich sesji gamingowych. Opatentowana pokrywa w kształcie trapezu pozwala na wypuszczanie większej ilości powietrza z tyłu laptopa, poprawiając wydajność chłodzenia o nawet 25% w porównaniu do innych rozwiązań konstrukcyjnych. Wydajność chłodzenia może się zmniejszać w miarę upływu czasu, ponieważ na żebrach termicznych gromadzi się kurz oraz inne zanieczyszczenia. Opatentowane tunele pyłowe ASUS pomagają skierować kurz do specjalnej komory, z której następnie jest on usuwany z laptopa. Takie rozwiązanie utrzymuje żebra termiczne w czystości i zapewnia stabilną wydajność chłodzenia przez długi czas.