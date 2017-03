ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL - smartfon skrojony na miarę twoich potrzeb

ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL jest kolejnym smartfonem z rodziny ZenFone na polskim rynku. Już wcześniej w naszym kraju był dostępny model oznaczony jako ZC520TL. Model ZC553KL w porównaniu do swojego mniejszego bo 5,2 calowego brata otrzymał mocniejszą specyfikację. Wyróżnia się rozmiarem ekranu o wyższej rozdzielczości, wydajniejszym procesorem, większą ilością pamięci wbudowanej oraz RAM, lepszym aparatem. . Smartfon łączy elegancką stylistykę znaną z rodziny ZenFone z wysoką jakością wykonania.

Metalowa obudowa i wyraźny ekran

Smartfon ma metalową obudowę, która jest przyjemna w dotyku i wygodnie leży w dłoni. Płynnie przechodzi w wyświetlacz, dzięki naturalnym zaokrągleniom i braku ostrych krawędzi. ZenFone 3 Max jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, grafitowej i złotej. Na tylnym panelu obudowy znajdziemy czytnik linii papilarnych, który idealnie układa się pod palcem wskazującym.

Zamontowany 5,5 calowy ekran pracuje w rozdzielczości Full HD i oferuje jasność na poziomie 450 nitów. To sprawia, że nawet obraz wyświetlany w intensywnym oświetleniu będzie wyraźny, niezależnie od tego, czy jesteśmy pod gołym niebem, czy w pomieszczeniu. Nowy smartfon ASUSa ma bardzo wąską ramkę ekranu - tylko 2,25 mm, co gwarantuje wysoki stosunek ekranu do obudowy - aż 77 proc. Użytkownikom ZenFone 3 Max nigdy nie zabraknie miejsca do pracy!

Aparat na każdą okazję

Nowy ZenFone wyposażono w nowy aparat fotograficzny PixelMaster. Dysponuje on rozdzielczością 16 Mpix i przysłoną f/2.0, co pozwala uzyskać zdjęcia na odpowiednim poziomie ostrości. Dzięki laserowemu autofocusowi, ostrość ustawimy zaledwie w 0,03 sekundy, przez co możemy się skupić na fotografowaniu, nie martwiąc się, że coś nas ominie.

Na pokładzie znajdziemy także automatyczną stabilizację obrazu (zarówno przy robieniu zdjęć, jak i kręceniu wideo) oraz różnorodne tryby fotografowania. HDR pozwoli na robienie zdjęć nawet pod światło (aż 4 razy zwiększa zakres dynamiczny), a dzięki Super Resolution uchwycimy kilka pojedynczych ujęć, które zostaną połączone w jedno o rozdzielczości do 52 Mpix. Warto wspomnieć jeszcze o funkcji Low Light, która doświetla nam scenę i pozwala na robienie zdjęć w miejscach o słabym naświetleniu.

Moc i autorski interfejs użytkownika

Nowy smartfon ASUSa został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 410 wspomagany aż przez 3 GB pamięci RAM i grafikę Adreno 505. Użytkownik może korzystać jednocześnie z dwóch kart SIM, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących mieć jeden telefon z dwoma numerami: prywatnym i służbowym. Tryb Dual SIM Dual Standby nie pozwoli na pominięcie żadnej wiadomości. Jeżeli nie chcemy korzystać z dwóch kart SIM, jeden ze slotów możemy przeznaczyć na dodatkową kartę pamięci.

ZenFone 3 Max ZC553KL ma akumulator o pojemności 4100 mAh, który pozwala na 38 godzin pracy w trybie spoczynku, 17 godzin rozmów przez sieć 3G, 19 godzin surfowania po internecie lub 72 godziny słuchania muzyki. Dzięki temu ZenFone 3 Max może zostać wykorzystany jako powerbank do naładowania innych urządzeń.





We wszystkich smartfonach serii ZenFone 3, a więc także i w modelu Max, znajdziemy interfejs użytkownika ZenUI 3.0, który poprawia produktywność i ułatwia codzienną nawigację. Warto zwrócić uwagę na aplikację Dżin Gier (ang. Game Genie), która udzieli wszelkich niezbędnych informacji, podpowie jak grać efektywnie i pozwala strumieniować rozgrywkę przez YouTube czy Twitch.

Smartfon na każdą kieszeń

ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL jest dostępny na polskim rynku w cenie 999 zł. To rozsądna kwota za tak dobrze wyposażone urządzenie. Znajdziemy w nim wszystkie funkcje, z których faktycznie będziemy korzystać na co dzień oraz aparat pozwalający na robienie ładnych zdjęć. Nowy członek rodziny ZenFone ma szanse podbić serca polskich użytkowników.