ASUS prezentuje Chromebox 3

ASUS przedstawia Chromebox 3, wyposażony w najnowszy procesor Intel Core 8. generacji lub Celeron, maksymalnie nawet do 16 GB pamięci DDR4-2400 oraz dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB w najwyższej konfiguracji - dla szybszej i bardziej płynnej pracy, a jednocześnie większej oszczędności energii.

Najnowszy ASUS Chromebox 3 oferuje zintegrowaną obsługę treści przeznaczonych dla systemu operacyjnego Android i dostępnych za pośrednictwem sklepu Google Play. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się popularnymi aplikacjami na urządzeniu o mocy mini komputera - jest to więc idealne rozwiązanie do zastosowań edukacyjnych i biznesowych, a także jako domowe centrum rozrywki. Chromebox 3 jest również wyposażony we wszechstronne gniazdo USB 3.1 Gen 1 typu C, zapewniające szybkie transfery danych, ładowanie oraz łączność poprzez DisplayPort. Ponadto obsługuje maksymalnie dwa wyświetlacze o rozdzielczości 4K/UHD, dla zapewnienia niesamowitych efektów wizualnych, wyjątkowej ostrości obrazu.

Chromebox 3 został zaprojektowany od podstaw z dużym naciskiem na bezpieczeństwo. Urządzenie automatycznie dokonuje aktualizacji, dzięki czemu użytkownicy zawsze mają do dyspozycji najnowszą wersję oprogramowania i patche bezpieczeństwa - co skutecznie chroni ich przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

ASUS Chromebox 3 będzie dostępny w sprzedaży na polskim rynku w czerwcu 2018 roku.