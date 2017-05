ASUS zapowiada laptopy ZenBook UX430

14-calowy wyświetlacz ze smukłą ramką 7,18 mm pozwala uzyskać stosunek ekranu do obudowy na poziomie 80 proc. Dzięki temu ZenBook UX430 nie jest większy od standardowych 13-calowych laptopów i zachowuje kompaktową formę.

W sercu opisywanego ZenBooka znajdziemy procesory Intel® Core siódmej generacji, jak również do 8 GB szybkiej pamięci DDR4 RAM i dysk SSD do 512 GB. Co więcej jest to najsmuklejszy model z serii ZenBook wykorzystujący mobilną kartę graficzną NVIDIA GeForce 940MX.



Nowy laptop wyposażony jest w port USB Type-C (USB-C) z dwustronną końcówką. Dodatkowo porty USB 3.1 Gen 1 Type-A, Micro HDMI oraz wejście na kartę SD zapewniają proste podłączanie akcesoriów, wyświetlaczy oraz projektorów.

Stworzony do aktywnego życia w biegu oferuje całodzienny czas pracy na baterii, aby użytkownicy nie musieli martwić się o nieustanne szukanie gniazdka. Specjalnie zaprojektowana litowo-polimerowa bateria 50 Wh będzie służyła nam do 9 godzin na jednym ładowaniu.



W celu zwiększenia wygody ASUS ZenBook UX430 został wyposażony w antyodblaskowy wyświetlacz redukujący efekty świetlne. Wykorzystuje on rozległą paletę kolorów 100% sRGB, aby zapewnić bardziej precyzyjne i żywsze barwy niż standardowe ekrany.

Z kolei za jakość dźwięku odpowiada technologia ASUS SonicMaster, która w tym modelu została stworzona przy współpracy z inżynierami Harman Kardon. Brzmienie zyskuje na przejrzystości i mocy, dostarczając głęboki bas. To nie lada osiągnięcie, jeśli wziąć pod uwagę smukłość obudowy ZenBooka i ograniczoną ilość miejsca na głośniki.

ZenBook UX430 wyposażony jest w czytnik linii papilarnych wbudowany w pokaźny, pokryty szkłem touchpad, wspierający technologię Windows Hello. Touchpad pracuje w standardzie Windows Precision Touchpad (PTP), wykorzystuje technologię wykrywania dotyku kciuka, obsługę gestów za pomocą kilku palców jednocześnie oraz pisania odręcznego.



ASUS ZenBook UX430 jest już dostępny w polskich sklepach.