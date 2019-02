ASUS zaprezentował swoje wersje GeForce GTX 1660 Ti

Karta graficzna ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti z 6 GB pamięci GDDR6 została zaprojektowana dla graczy chcących maksymalnie wykorzystać moc chipsetu. Dysponuje ona bardzo wydajnym systemem chłodzenia, który utrzymuje temperaturę pod ścisłą kontrolą - i to niezależnie od intensywności rozgrywki. Radiator Strix jest produkowany przy użyciu technologii MaxContact, dzięki czemu powstaje wyjątkowo gładka powierzchnia, efektywnie przenosząca energię cieplną z GPU. Ciepło jest następnie odprowadzane za pomocą dużego radiatora wyposażonego w dwa wentylatory o nowej konstrukcji Axial-tech, które zapewniają wyższe ciśnienie statyczne i niższy poziom hałasu. Karta ta korzysta również z zalet technologii Auto-Extreme oraz wzmocnionej konstrukcji, co razem gwarantuje jej wyższą trwałość - z jednej strony za pomocą automatycznego procesu produkcji, a z drugiej strony dzięki fizycznej stabilności.

Zbudowana metodami TUF

Karta TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti jest poddawana testom kompatybilności z płytami głównymi TUF Gaming w celu zapewnienia płynnych wrażeń plug-and-play, a także przechodzi 144 godzinny program walidacji, obejmujący zarówno sztuczne benchmarki, jak i testowanie podczas rozgrywki na żywo. W celu zapewnienia długotrwałej wytrzymałości wszystkie karty są wytwarzane z zastosowaniem technologii Auto-Extreme i wzmacniane płytami tylnymi. Ponadto układ chłodzenia jest wyposażony w wentylatory z podwójnymi łożyskami kulkowymi, które oferują dwa razy dłuższy czas eksploatacji niż konstrukcje z łożyskami kołnierzowymi. TUF Gaming 1660 Ti będzie więc naturalnym wyborem dla graczy preferujących dłuższe okresy użytkowania pomiędzy aktualizacjami sprzętu.

Nieprzerwana rozgrywka

Obie karty graficzne Dual i Phoenix GeForce GTX 1660 Ti zostały opracowane do rozgrywki non-stop, przy czym każda z nich oferuje inne funkcje, co zapewnia klientom większe możliwości wyboru. Wersja Dual 1660 Ti wykorzystuje dwa wentylatory o odporności na pył w klasie IP5X dla superwydajnego chłodzenia i niezawodnej pracy. Model Phoenix 1660 Ti jest mniejszy i dysponuje jednym wentylatorem, dlatego idealnie sprawdzi się w kompaktowej obudowie. W tej karcie zastosowano nasz opatentowany wentylator Wing-blade, gwarantujący wysoką wydajność pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Obie karty graficzne są produkowane z wykorzystaniem technologii Auto-Extreme, która zapewnia wiodącą w branży niezawodność do najbardziej epickich sesji gamingowych.

Karty graficzne ROG Strix, ASUS Dual oraz Phoenix GeForce GTX 1660 Ti są dostępne w sprzedaży od 22 lutego 2019 r. Karty graficzne ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti będą dostępne od marca 2019 r.