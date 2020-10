Acer – nowości z konferencji Next@Acer 2020

Laptopy szerokiego zastosowania

Wśród sprzętów codziennego użytku błyszczał niewątpliwie Acer Porsche Design – laptop z certyfikatem Intel Evo i procesorem jedenastej generacji tegoż producenta. Wyposażony w kartę GeForce MX350, waży 1,2 kg, osłona z włókna węglowego kryje zaś dotykowy ekran IPS o przekątnej 14 cali. Producent deklaruje cały dzień typowej pracy na jednym ładowaniu – sprzęt będzie działać przez nawet 17 godzin, 30 minut ładowania wystarczy zaś na 4 godziny z dala od gniazdka. Na „pokładzie” znajdziemy również Wi-Fi 6, Bluetootha 5.1, a także USB-C, Thunderbolt 4 oraz USB 3.2 Gen2.

Dla profesjonalistów przeznaczono ConceptD 7. To już urządzenie z wysokiej półki dla grafików i projektantów – ci na pewno wykorzystają potencjał RTX-a 2080 Max-Q i procesora Core i7. Wyświetlacz 15,6 cala o rozdzielczości 4K zapewnia bardzo dobre odwzorowanie barw (Delta E < 2) i 100% pokrycia palety Adobe RGB. Biała obudowa wraz z całością podzespołów waży 2,1 kg i ma m.in. port HDMI, mini DP 1.4, trzy USB 3.2 Gen2 i Thunderbolt 3 USB Type-C 40 Gb/s. Wersję Pro laptopa wyposażono w układ graficzny Quadro RTX 5000 Max-Q.

Pojawił się rzecz jasna również gamingowy potwór - Predator Triton 500. Tym razem w odświeżonej wersji z ekranem 360 Hz.



Dbałość o wzrok i chłód

Nie zabrakło ekranów. Wrażenie robi Predator XB3 VisionCare z systemami ochrony wzroku, które m.in. dostosowują jasność i kontrast do światła rozproszonego w pomieszczeniu i względem wyświetlanego obrazu. Panel IPS o rozdzielczości QHD odświeża się z częstotliwością do 170 Hz, czas reakcji zaś to 1 ms. Ma też G-Sync, DisplayHDR 400 i dobre odwzorowanie barw z poziomem błędów Delta E poniżej 1. Nie zabrakło podświetlenia RGB w postaci prostokątnego paska na tylnej ścianie, który rozświetli ścianę za ekranem zgodnie z dominującą na wyświetlaczu barwą. Co ciekawe, iluminację można synchronizować między monitorami, gdy mamy więcej niż jeden wyświetlacz.

Trochę było również o chłodzeniu: Acer pochwalił się nowymi pomysłami w tej materii. Chodzi przede wszystkim o udoskonalenia dla laptopów w postaci wentylatorów Aeroblade piątej generacji, których łopatki zostały wykonane w całości z metalu o grubości 0,08 mm i zapewniają 55% większy przepływ niż pierwsze konstrukcje tego typu, a także systemu Vortex Flow. Składa się on z odpowiednio ustawionych wentylatorów i pianki termicznej, które przekierowują strumień gorącego powietrza skuteczniej niż poprzednio. Producent pokazał też pecetowe wentylatory Predator Frostblade o średnicy 120 mm z podświetleniem RGB i udoskonalonych łopatkach i łożyskach – wedle zapowiedzi dzięki temu są cichsze i bardziej wydajne od produktów konkurencji.



Dla zdrowia i energii

Zgodnie z najnowszymi trendami laptopy Acera będą pokryte warstwą antybakteryjną – to najnowszy trend, jeśli chodzi o projektowanie sprzętów i tajwański producent nie pozostał w tyle. Środek z jonami srebra pojawia się jako jeden ze składników powłoki obudów, klawiatur, zawiasów, etykiet i czytników linii papilarnych. Jony srebra trafiły również na wyświetlacze i panele dotykowe wykonane ze szkła Corning Gorilla.

Na koniec ciekawostka. Acer Predator to również... napój energetyczny, który niedługo trafi do sprzedaży. Gaminowy? Charakterystyczne logo producenta śmiało na ten fakt wskazuje – równocześnie jednak rzut oka na skład pokazuje, że sprawdzi się on nie tylko przed komputerem.