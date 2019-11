Acer Predator. Duży monitor dla graczy

Predator CG437KP został zaprojektowany tak, by zachwycać jakością wizji podczas rozgrywki. Rozdzielczość 3840x2160, jakość 4K i odświeżanie 144Hz plus 43 cale, to połączenie godne nazwy, jaką otrzymał monitor. Acer zapewnia, że sprzęt jest kompatybilny z PC, można go również używać także jako ekranu do konsol oraz oczywiście telewizora.

Monitor posiada matrycę wykorzystującą 90% przestrzeni kolorów DCI-P3, a do tego korzysta ze standardu Adaptive-Sync. To połączenie ma według producenta gwarantować głębokie nasycenie barw oraz rozgrywkę bez zakłóceń. Predator wyposażony jest w trzy porty HDMI, złącza Type-C i interfejs DisplayPort.

Monitor będzie dostępny w Polsce od początku grudnia 2019 r. Cena: ok. 5000 zł.

fot. Acer