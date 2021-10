Acer: komputery, monitory, projektory

Wysyp nowości

Acer pokazał całą serię nowych urządzeń – znalazła się wśród nich nawet bakteriobójcza kurtka.

Predator Orion 7000 – mocarz dla graczy

Predator Orion 7000 to stacjonarna maszyna gamingowa z najnowszym procesorem Intel Core 12. generacji (z opcją overclockingu), kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3090 i maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5-4000.

Użytkownik ma do dyspozycji 2 dyski SSD M.2 PCIe 4.0 (każdy o pojemności do 1 TB) i 2 3,5-calowe dyski HDD SATA3 (każdy o pojemności do 3 TB); w obudowie znajduje się 2,5-calowa kieszeń USB 3.2 2. generacji typu C w standardzie hot-swap,

Z przodu obudowy umieszczono trzy porty USB 3.2 1. generacji typu A, jeden port USB 3.2 1. generacji typu C i dwa wejścia audio typu jack. Z tyłu obudowy znajdują się z kolei trzy porty USB 3.2 2. generacji typu A, jeden port USB 3.2 2x2 typu C, dwa porty USB 2.0 i trzy wejścia audio typu jack.

Rozgrywkę wieloosobową ułatwia technologia Intel Killer 2.5G LAN, dzięki której wykrywany jest ruch sieciowy mający związek z prowadzoną grą i nadawany jest mu wyższy priorytet. Karta Intel WiFi 6E (AX211) z systemem 2x2 MU-MIMO gwarantuje stabilność i szybkość połączenia z internetem.

Obudowa komputera też jest niezwykła: zaprojektowano ją zgodnie ze standardami ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi oraz wyposażono w przezroczyste panele boczne z hartowanego szkła, przez które można podziwiać wentylatory Predator FrostBlade 2.0 (dwa przednie o średnicy 140 mm i jeden tylny o średnicy 120 mm). Wiatraki można podświetlać całą paletą barw ARGB. U góry obudowy Oriona 7000 znajduje się otwór, który daje użytkownikowi możliwość zamiany wentylatora o średnicy 120 mm na model o średnicy 240 mm.

Oprogramowanie PredatorSense pozwala kontrolować i modyfikować podświetlenie ARGB, prędkość pracy wentylatorów i ustawienia funkcji overclockingu. Dodatkowymi elementami wizualnymi są podświetlone błękitne logo Predator z przodu obudowy oraz również błękitny przycisk zasilania.

W maszynie zastosowano układ chłodzenia cieczą AIO oraz system kierowania przepływem powietrza. Zakrzywione łopatki wentylatorów FrostBlade zostały zaprojektowane tak, by zapewniać wzrost przepływu strumienia powietrza i odprowadzać ciepło bez odczuwalnych drgań i wstrząsów mechanicznych. Wodoodporne i całkowicie szczelne łożyska wentylatorów gwaranują brak wycieków smaru oraz gromadzenia się pyłu lub kurzu.

Predator Orion 7000 pojawi się w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku, a będzie go można kupić za około 12 000 zł.

Monitory Nitro XV2

Wyświetlacze IPS z serii Nitro XV2 również zaprojektowano z myślą o graczach. Nitro XV272U KF to 27-calowy model WQHD, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz. Technologia AMD FreeSync Premium sprawia, że wrażenia są jeszcze lepsze; synchronizacja częstotliwości odświeżania z liczbą klatek na sekundę generowanych przez kartę graficzną eliminuje efekt zacinającego się obrazu. Dzięki czasowi reakcji na poziomie 0,5 ms (GTG) szybko poruszające się obiekty nie ulegają rozmyciu. Z kolei technologia Acer Black Boost wzmacnia głębię czerni, co pozwala graczowi zauważyć więcej szczegółów otoczenia (np. wrogów czających się w mroku).

Monitor jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 600 i zapewnia wykorzystanie 90% przestrzeni kolorów DCI-P3 oraz odwzorowanie kolorów na poziomie Delta E<1, dzięki czemu każda rozgrywka staje się realistyczna. Zastosowanie technologii Agile-Splendor IPS przekłada się na wysoki kontrast i dużą głębię barw nawet przy szerokim kącie patrzenia. Z kolei Acer Vision Care 3.0 to szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o ochronie wzroku i poprawie komfortu podczas długotrwałego użytkowania monitora. Przykładowo, Acer LigthSense wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i dostosowuje do niego jasność obrazu monitora, a Acer ColorSense dopasowuje temperaturę barw wyświetlanego obrazu do warunków zewnętrznych. Ponadto monitor ma certyfikat TÜV/Eyesafe.

Znajdziemy tu również Acer Display Widget – narzędzie, które daje graczowi możliwość automatycznej regulacji wyświetlanych kolorów oraz dostęp do 11 zaprogramowanych ustawień podziału ekranu, dzięki którym optymalnie wykorzystywana jest dostępna przestrzeń.

Nitro XV272U KF w sprzedaży pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku;r będzie kosztować 4499 zł.

Acer L811 – w domu jak w kinie

Acer L811 to laserowy projektor ultrakrótkoogniskowy, który oferuje użytkownikowi obraz w jakości 4K, zgodność ze standardem HDR10 oraz jasność na poziomie 3000 lumenów, co zapewnia kinowe wrażenia w domowym zaciszu. Urządzenie jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej 120 cali z odległości 0,312 metra. Za jakość obrazu odpowiada współczynnik kontrastu na poziomie 2000000:1, który przekłada się na bardzo dużą głębię czerni. Tchnologia Acer LumiSense analizuje zawartość obrazu klatka po klatce i na bieżąco dostosowuje poziom jasności, by zapewnić jak najlepsze wrażenia wizualne. Obraz może być również wyświetlany w trybie 3D w jakości 144 Hz 24P dzięki standardowi 3D Blu-ray.

Projektor oddaje do dyspozycji użytkownika fabrycznie zainstalowany sklep z aplikacjami, który pozwala skorzystać z serwisów streamingowych, platform społecznościowych i innych usług. Użytkownik ma również możliwość wyświetlania obrazu ze swojego urządzenia przenośnego korzystając z funkcji Miracast (dla urządzeń z systemem Android/Windows) lub EShare (dla urządzeń z systemem iOS/Android).

Niski poziom opóźnienia wejścia sygnału, możliwość pracy w trybie 240 Hz w standardzie 1080p i dwa wbudowane głośniki o mocy 10 W każdy (obsługujące technologię Acer TrueHarmony) odpowiadają za wrażenia zarówno wizualne, jak i dźwiękowe. Z kolei technologia EcoProjection ogranicza pobór mocy w trybie standby o 66%, wydłużając w rezultacie żywotność lasera nawet o 30 000 godzin. Projektor jest w stanie wyświetlać obraz w najwyższej jakości nieprzerwanie 24 godziny na dobę.

L811 ma certyfikat IP6X (jest urządzeniem pyłoszczelnym), a zatem nadaje się do pracy w terenie, pomieszczeniach zapylonych lub zakurzonych. Użytkownik ma ponadto możliwość skorzystania z korekcji trapezowej i regulacji każdego z rogów obrazu, aby dostosować go do powierzchni, na którą jest rzutowany.

Projektor Acer L811 do sprzedaży trafi w grudniu bieżącego roku i będzie kosztować 10 999 zł.

fot. Acer