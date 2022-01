Acer: nowy sprzęt dla graczy

Targowe nowości

Na tegorocznych targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas Acer przedstawił dwa nowe notebooki dla graczy: Predator Triton 500 SE i Predator Helios 300. Pokazano także Acera Nitro 5 nowej generacji. Wszystkie trzy laptopy wyposażono w najnowsze procesory Intel Core 12 i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30. Nitro 5 występuje też w wersji z CPU AMD Ryzen 6000.

W Las Vegas firma zaprezentowała także gamingowy komputer stacjonarny Predator Orion 5000 w nowej odsłonie. Orion 5000 bazuje teraz na platformie Intel Core i7 12. generacji i chipsecie Intel H670. Urządzenie obsłuży do 64 GB pamięci RAM DDR5 4000 MHz i 2 TB przestrzeni dyskowej SSD M.2 PCIe 4.0. Grafika maszyny to NVIDIA GeForce RTX 3080. Komputer będzie sprzedawany z zainstalowanym Windowsem 11.

Niewiele skromniej wyposażono Oriona w wersji mid-tower. Sprzęt nazwano Predator Orion 3000; oprócz mniejszej obudowy ma on procesor taki sam jak w wersji 5000 (chipset Intel B660), obsługuje pamięć RAM do 64 GB DDR4 3200 MHz i dysk SSD PCIe NVMe do 2TB.

Na targach jeden z produktów Acera otrzymał nagrodę CES Innovation Award. Jest to monitor dla graczy Predator X32. Urządzenie z ekranem o przekątnej 32 cali (3840x2160) oświeża obraz z częstotliwością 160 Hz, ma certyfikat zgodności z VESA DisplayHDR i wyświetla kolory z 99-procentową zgodnością z gamą AdobeRGB. Predator X32 w wersji FP odświeża obraz z częstotliwością 165 Hz i jest dodatkowo wyposażony w port HDMI 2.1.

fot. Acer