Acer zaprezentował laptopa Predator Triton 300 SE

Mały potwór

Acer zaprezentował kolejny model laptopa gamingowego, który cechuje się dość skromnymi jak na tego typu sprzęt gabarytami. Predator Triton 300 SE powstał na bazie procesora Intel Core i7 11. generacji, ma kartę graficzną GeForce RTX 3060, do 24 GB RAM-u DDR4 oraz dysk SSD o pojemności do 1 TB. Wszystko to zmieszczono w metalowej obudowie o grubości 17,9 mm.

Ekran wykonany w technologii IPS ma przekątną 14 cali i zapewnia rozdzielczość Full HD oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz. Komputer może pracować na baterii nawet 10 godzin. W obudowie znajdziemy złącza Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 i HDMI 2.1.

Do zadań specjalnych

Nowego Tritona wyposażono też w rozwinięty system chłodzenia, wykorzystujący wentylatory zbudowane z 89 metalowych łopatek grubości 0,08 mm. Ich konstrukcja nawiązuje do struktury ptasich piór, co zwiększa wydajność przepływu powietrza i przeciwdziała powstawaniu wibracji. W obudowie znajdują się też specjalne kanały termiczne, które spowalniają jej nagrzewanie. Wbudowane głośniki oferują dźwięk przestrzenny.

Predator Triton 300 SE został wyceniony na 7000 zł w wersji z procesorem Core i7, 16 GB RAM-u i dyskiem 1 TB.

fot. Acer