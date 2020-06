Acer zaprezentował laptopy ConceptD 3 Ezel

Dla artystów

Laptopy Acer z serii ConceptD Ezel są przeznaczone głównie dla osób profesjonalnie zajmujących się dziedzinami artystycznymi. Nowa odsłona serii Ezel – ConceptD 3 – może pracować w kilku pozycjach: jako standardowy laptop, w formie tabletu lub z odwróconym ekranem. A to za sprawą specjalnego zawiasu.

Wszystko wskazuje na to, że Acer czerpał inspiracje ze świetnego sprzętu, jakim był ConceptD 7 Ezel, ale w nowej odsłonie zrezygnował z bardzo wysokiej ceny, która charakteryzowała poprzednika.

Co nowego?

Laptop w wersji 3 będzie w sprzedaży w 2 rozmiarach: z 14- lub 15-calową matrycą. Wyświetlacz ma certyfikat PANTONE i wyposażony jest w 100-procentowe pokrycie palety RGB. Ekran można obsługiwać za pomocą panelu dotykowego lub rysika – kompatybilny będzie Acer Active Stylus. Akceptowany nacisk to 4096 stopni.

Procesorem wykorzystanym do budowy ConceptD 3 Ezel jest Intel w wersji Core 10 generacji i7 lub i5. Także karty graficzne są do wyboru. Na pokład weszły NVIDIA Quadro T1000 w wersji pro oraz GeForce GTX 1650Ti. Pojemność dysku SSD współpracującego z nowymi Acerami wynosi do 1 TB.

Limity pamięci RAM (do 16 GB) firma argumentuje tym, że przy budowaniu ConceptD 3 Ezel dążono do większej przystępności cenowej, aby zwiększyć zainteresowanie produktem. Mimo to Acer nie poszedł na większe ustępstwa – wyświetlacz nadal jest objęty wspomnianym certyfikatem PANTONE, a innowacyjny zawias umożliwia dostosowanie maszyny do swoich potrzeb.

Żywotność wykorzystanej w nowych komputerach baterii jest zależna od wersji urządzenia. W przypadku modelu 14-calowego będzie to 15 godzin, a 15,6-calowego – 18 godzin.

Klawiatura podświetlana jest na bursztynowo, a obudowę wykonano z metalu i wykończono na biało. Szklany gładzik jest duży i wygodny w obsłudze, umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy gestów.

Ceny nowych ConceptD zaczynają się od 1500 dolarów. Laptopy do sprzedaży trafią w sierpniu br.

fot. Acer