Alarmujące skutki stosunków z robotami

Najnowsze badania prowadzone przez zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że roboty wyposażone w sztuczną inteligencję stanowią zagrożenie również w kwestiach łóżkowych. Seksroboty mogą powodować problemy na tle psychicznym. Jak jednak skomentował jeden z użytkowników reddit.com: „Nie wyrządzą nam większej krzywdy niż randkowanie w 2020 r.". Czy faktycznie szukanie alternatywy w postaci robota to remedium na romantyczne bolączki naszych czasów?

Według dr Christine Hendren z Uniwersytetu Duke'a w Durham obcowanie z robotami wyposażonymi w sztuczną inteligencję stanowi duże zagrożenie dla naszej psychiki. Wynika to choćby z faktu, że wiele z nich programowanych jest tak, by symulować sceny gwałtu, stawiać opór przed zbliżeniem lub gustować w praktykach sado-maso. Inna kwestia to roboty projektowane wizualnie w taki sposób, by udawały „osoby" nieletnie. Jak twierdzi dr Hendren, jednym z wytwórców tego typu urządzeń jest zadeklarowany pedofil z Chin, który w wywiadach uzasadnia produkcję swoich sprzętów chęcią ratowania osób ze skrzywieniem: „Dzięki tym robotom nie skrzywdzę żadnego prawdziwego dziecka". Jednak naukowcy podkreślają, że te kontrowersyjne projekty, zamiast wykluczać negatywne zachowania i odchylenia seksualne ze społeczeństwa, dają na nie przyzwolenie.

Profesor Kathleen Richardson z Uniwersytetu De Montfort w Leicester podkreśla natomiast, że wchodzenie w bliskie relacje z robotami spłyca nasz odbiór emocjonalny. Według badaczki nic nie jest w stanie zastąpić intymnej relacji budowanej z drugą osobą, bazującej na zaufaniu, przywiązaniu i odpowiedzialności. Dlatego też prowadzona jest kampania przeciw seksrobotom, mająca przeciwdziałać produkcji tego typu maszyn, których zaprogramowane zachowania stają się substytutem bliskich relacji międzyludzkich. Profesor Richardson podkreśla, że wiele korporacji produkuje tego typu roboty na zamówienie, a ich wygląd dostosowany jest do marzeń zamawiającego. „Czy chcemy dopuścić do tego, aby przyszłość zdominowana była przez obraz kobiety jako obiektu seksualnego?" – alarmuje. A do tego właśnie, według badaczy, może prowadzić wytwarzanie „inteligentnych" seksrobotów.

fot. Franck V. – Unsplash