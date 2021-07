Algorytm AI sprzedam

Sukces przyciąga innych

Wyceniany na ponad 78 miliardów dolarów chiński koncern ByteDance specjalnie w celu sprzedawania algorytmu powołał do życia spółkę o nazwie BytePlus. Za jej pośrednictwem zaoferował własną technologię takim tuzom jak platforma gier społecznościowych GamesApp, aplikacja modowa Goat, witryna turystycznej WeGo, aplikacja społecznościowa Chilibeli służąca do zakupów świeżych produktów, czy sieć handlująca używanymi towarami WeBuy.

To właśnie algorytm rekomendacji zadecydował o popularności TikToka, nie dziwi więc fakt, że inne firmy działające w sieci chcą dorównać liderowi.

Cały sekret aplikacji opiera się na interakcjach użytkowników, polubionych filmach, udostępnionych komentarzach, zamieszczanych podpisach i hasztagach oraz spersonalizowanych ustawieniach urządzenia.

BytePlus sprzedaje algorytm, dostosowując go do specyfiki branży i klientów, dodając takie usługi jak automatyczne tłumaczenie mowy i tekstu, efekty wideo w czasie rzeczywistym oraz narzędzia do analizy gromadzonych danych.

Chińskiemu rządowi się nie odmawia

W ostatnich miesiącach zarówno ByteDance, jak i TikTok padły ofiarą polityki poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżył firmę o to, że jej produkty mogą być wykorzystywane przez Komunistyczną Partię Chin jako narzędzia dezinformacji. Władze Państwa Środka oczywiście odpierają zarzuty, uważając je za bezpodstawne i absurdalne.

Tymczasem według doświadczonego amerykańskiego think tanka Peterson Institute for International Economics, chińskie programy użytkowe mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA ze względu na popularność aplikacji wśród amerykańskich obywateli, w tym personelu sił zbrojnych.

Na mocy chińskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie nie można odmówić chińskiemu rządowi udostępnienia zgromadzonych danych (m.in. dotyczących lokalizacji, obrazu i informacji biometrycznych).

Nie tylko USA podjęły decyzje o zablokowaniu chińskich aplikacji. Japonia i Indie również dołączyły do tego grona, banując 58 innych programów pochodzących z Państwa Środka, m.in. Wechata, wyszukiwarkę Baidu, UC Browser, Weibo Helo, Likee oraz Shareit.

fot. Pixabay