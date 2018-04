Alkomaty AlcoSense debiutują w Polsce

AlcoSense udostępnia od dziś polskim klientom trzy modele alkomatów Excel, Pro oraz Ultra, które są wyposażone w precyzyjne czujniki elektrochemiczne. Ponadto zastosowanie innowacyjnego oprogramowania w alkomatach AlcoSense zabezpiecza użytkownika przed największym problemem alkomatów osobistych - zaniżeniem wyniku badania.

Pewność jazdy poniżej limitu

Tradycyjne alkomaty dostępne na rynku podają wyniki testu z dokładnością plus lub minus w stosunku do faktycznego pomiaru, na przykład +/- 0,10‰ BAC. Oznacza to, że końcowy wynik testu może być zawyżony lub zaniżony o wartość 0,10‰ BAC. W ten sposób użytkownik może otrzymać wyniki wskazujące, że jest poniżej limitu, podczas gdy w rzeczywistości stężenie alkoholu w jego organizmie będzie przekraczać dopuszczalny próg. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku alkomatów, odchylenie wyniku pomiaru we wszystkich trzech urządzeniach AlcoSense może być wyłącznie dodatnie. Takie rozwiązanie wyklucza możliwość zaniżenia wyniku badania, a co za tym idzie, wprowadzenia użytkownika w błąd i narażenia go na niebezpieczeństwo i poważne konsekwencje.

Inną unikalną funkcją urządzeń AlcoSense jest uzupełnienie informacji dla użytkownika o szacowanym czasie do momentu całkowitego wytrzeźwienia (dostępna w modelach Pro i Ultra).

Kolorowy wyświetlacz, polski interfejs oraz asystent pomiaru BlowCoach

Wszystkie trzy prezentowane modele dysponują kolorowym wyświetlaczem LCD oraz intuicyjnym menu w języku polskim (inne dostępne wersje językowe: angielska, niemiecka).

Modele Pro oraz Ultra wyposażono w opatentowanego asystenta pomiaru BlowCoach, który znacznie ułatwia korzystanie z urządzenia. Asystent podpowiada użytkownikowi jak poprawnie wykonać test i w czasie rzeczywistym informuje na wyświetlaczu, z jaką siłą oraz jak długo należy dmuchać w alkomat. Jeśli proces wdmuchiwania powietrza przez użytkownika będzie przebiegać nieprawidłowo urządzenie wyświetla sugestię, co należy poprawić. Dzięki takiemu rozwiązaniu przeprowadzenie pomiaru jest intuicyjne, a do alkomatu trafia odpowiednia ilość powietrza z głębi płuc, co zapewnia maksymalną precyzję badania trzeźwości. Funkcja BlowCoach opiera się na zainstalowanych w urządzeniach AlcoSense czujnikach ciśnienia oraz objętości wdmuchiwanego powietrza.

Alkomaty AlcoSense będą oferowane na oficjalnej stronie producenta w następujących cenach detalicznych:

- AlcoSense Excel - 549,99 PLN

- AlcoSense Pro - 799,99 PLN

- AlcoSense Ultra - 999,99 PLN