AlphaGo wygrała po raz kolejny w Go. Ludzkość bez szans?

Sztuczna inteligencja AlphaGo wygrała dwa mecze w Go z najlepszym dotychczas graczem na świecie - Ke Jie. W planach jest jeszcze trzeci mecz, jednak będzie to pojedynek tylko o honor - AlphaGo został oficjalnym zwycięzcą. W każdym z dwóch pojedynków to człowiek przyjmował pozycję atakującego, jednak komputer robił perfekcyjne uniki, zmuszając później Ke Jie do poddania się.

System AlphaGo został stworzony przez DeepMind, czyli firmę należącą do Google. Wykorzystuje on proces uczenia maszynowego i sieci neuronowych. Dzięki temu, analizuje prawdopodobieństwo wygranej po wykonaniu danych ruchów, wybierające ten najbardziej opłacalne.

