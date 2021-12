Amazon automatyzuje projektowanie chatbotów

Amazon Lex

Wczoraj (1 grudnia) podczas wydarzenia AWS re:Invent w Las Vegas wiceprezes Amazona ds. AI, Swami Sivasubramanian, przedstawił wersję zapoznawczą zautomatyzowanego projektanta chatbotów. Amazon Lex – bo tak nazywa się nowa funkcja – ma uprościć proces szkolenia chatbotów dzięki zastosowaniu automatyzacji.

System wykorzystuje zaawansowane rozumienie języka naturalnego i techniki głębokiego uczenia. Według informacji koncernu Amazon Lex potrafi w ciągu kilku godzin przeanalizować 10 tysięcy wierszy transkrypcji z rozmów z klientami. Na ich podstawie rozpoznaje intencje rozmów i odpowiednio je rozdziela.

Dotychczas zazwyczaj ten etap pracy był zadaniem programistów, którzy spędzali całe tygodnie na przeszukiwaniu historycznych transkrypcji, by znaleźć wśród nich typowe prośby użytkowników i dopasować do nich informacje wymagane do rozwiązania problemów klientów.

Szybki efekt

Jak zapewnia przedstawiciel koncernu, za pomocą Amazon Lex można kilkoma kliknięciami uruchomić chatbota zaprojektowanego na podstawie historycznych transkrypcji połączeń.

Deweloperzy będą mogli darmowo korzystać z zapoznawczej wersji programu. Szczegóły na temat jego działania znajdują się tutaj.

fot. Mohamed Hassan – Pixabay