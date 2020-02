Amazon szykuje się do sprzedaży w Polsce

O ekspansji Amazona na polski rynek poinformowali dziennikarze Gazety Wyborczej. To właśnie z tego źródła pochodzi informacja o przyszłej współpracy z Pocztą Polską (PP). Przedsiębiorstwo miało już przejść testy jakościowe narzucone przez amerykańską firmę. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale gdy zapadnie PP odpowiedzialna będzie za dystrybucję polskiej platformy Amazon.com w naszym kraju i na Ukrainie.

Amazon jest obecny już w Polsce od kilku lat – ma tu już kilka centrów dystrybucyjnych. Kolejne powstaje właśnie w Gliwicach i tylko tam znajdzie się praca dla niemal tysiąca osób. W sumie koncern zatrudnia w naszym kraju 16 tys. pracowników.

Polacy mają obecnie możliwość korzystania z tej największej na świecie platformy sprzedaży. Jednak po wpisaniu w przeglądarce adresu automatycznie jesteśmy przekierowywani na strony niemieckie z polskim tłumaczeniem. Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia dostęp do niektórych towarów. Czasami barierą dla polskiego klienta okazują się koszty przesyłki.

Jak bardzo wejście do Polski Amazona zmieni polski e-handel? Po pierwsze rodzimi producenci będą mieli łatwiejszy dostęp do tej platformy sprzedaży. Obecnie jest to możliwe, ale tak skomplikowane (np. rozliczanie VAT-u), że wiele firm rezygnowało z tej możliwości.

Po drugie – zwiększy się konkurencyjność sprzedaży. Obecnie o względy polskiego klienta zabiega Allegro i chiński Alibaba. Pojawienie się Amazona na pewno odbierze klientów Chińczykom, ale pamiętajmy, że e-handel nadal zyskuje na popularności. W Polsce udział internetowej sprzedaży to tylko niecałe 7%, podczas gdy w Europie Zachodniej odsetek wynosi 10%.

Po trzecie też – wiadomość o ekspansji Amazona ucieszy wielu polskich sprzedawców, którzy użalają się na coraz większe prowizje pobierane przez Allegro. Wielu z nich odgrażało się, że zmienią formę sprzedaży, ale w rzeczywistości mało kto to robił, bo Allegro, istniejące już ponad 20 lat, ma swoją ugruntowaną pozycję rynkową.

Jednak sprzedaż przez Amazon.com również nie jest tania. Firma pobiera abonament za samo utrzymywanie konta w serwisie. Pobiera też prowizje, które mogą dochodzić nawet do 15% wartości towaru. Poza tym realnym warunkiem jest też to, że sprzedawca musi najpierw wysłać swój towar do magazynów Amazona, skąd dopiero po sprzedaży jest on dalej dystrybuowany. Filozofią amerykańskiej firmy jest to, by kupujący otrzymał towar w możliwie najkrótszym czasie.

Fot. Amazon