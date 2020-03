Android 11 dla składanych smartfonów

Android 11 Developer Preview 2 nie jest przeznaczony do użytku publicznego, ale jest wersją dla programistów. Ci jednak już zwracają uwagę na jej niedoskonałości. Android 11 DP2 ma służyć głównie do tworzenia systemu operacyjnego dla urządzeń z opcją zmiany kształtu i rozmiaru oraz pracy przy różnych kątach otwarcia. Google uważa, że opracowanie systemu dla urządzeń składanych może pomóc twórcom aplikacji i przyspieszyć rozwój tego typu produktów.

Nowością w Androidzie 11 DP2 jest np. interfejs API, który informuje aplikacje o kącie rozwarcia zawiasu. To powinno ułatwić aplikacjom rozpoznanie, kiedy telefon jest zamknięty, a kiedy otwarty, i dostosowanie interfejsu odpowiednio do sytuacji.

Mogłoby się wydawać, że podejmowanie takich działań jest przedwczesne, bo rynek składanych smartfonów to wciąż jeszcze nisza. Okazuje się jednak, że większość producentów deklaruje opracowanie już w niedalekiej przyszłości i wprowadzenie do sprzedaży rozkładanych lub rozsuwanych modeli telefonów. Dostosowanie do tych pomysłów odpowiedniego systemu operacyjnego powinno ułatwić i przyspieszyć rozwój tego segmentu rynku, co doprowadzi również do spadku cen sprzętu.

Google dostrzegł także wzrost liczby urządzeń obsługujących wyższe częstotliwości odświeżania – rzędu 90 i 120 Hz. Android 11 DP2 rozpoznaje różne ich zakresy i może zmienić szybkość odświeżania, gdy na wyświetlaczu znajdować się będą aplikacje niewymagające wyższej prędkości. Pozwoli to na lepsze zarządzanie zużyciem energii w telefonie i wyeliminowanie problemu zgłaszanego przez osoby testujące Galaxy S20 Ultra. W smartfonie tym włączenie opcji 120 Hz powoduje znacznie szybsze rozładowanie akumulatora.

Kolejna kwestia, która jeszcze jest w powijakach, ale szybko stanie się standardem, to współpraca interfejsu API z obsługą połączeń 5G. Android 11 DP2 automatyczne rozpoznaje, czy telefon podłączony jest do sieci najnowszej generacji, co ma znaczenie przede wszystkim dla aplikacji wykorzystujących tę ultraszybką sieć komunikacyjną.

Google zapewnia również, że Android 11 położy większy nacisk na prywatność użytkowników, aby dać ich kontrolę nad tym, co ujawniają ich telefony.

fot. Royole Corporation