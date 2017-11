Android śledzi użytkowników nawet po wyłączeniu GPS

Portal Quartz przeprowadził badanie, podczas którego sprawdził, ile informacji o lokalizacji zbiera Google, podczas gdy moduł GPS jest wyłączony. Okazuje się, że zaskakująco dużo.

Nie są to oczywiście dane uzyskane za pomocą GPS - jeśli użytkownik dezaktywuje moduł, nie jest on na szczęście uruchamiany bez jego wiedzy. Android pobiera jednak informacje o lokalizacji, która jest ustalana na podstawie położenia względem najbliższych nadajników GSM, a także modemów WiFi. Nie jest to tak dokładna metoda, jak GPS, jednak wystarczająca, aby Google uzyskało potrzebne dla swoich celów informacje.

Jak sprawdzono, system regularnie przesyła na serwery dane o położeniu każdego urządzenia. Co więcej, okazuje się, że jest to zgodnie z regulaminem systemu Android, który każdy użytkownik zatwierdza podczas pierwszego uruchamiania systemu.

