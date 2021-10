Androidowe programy w „jedenastce"

Coraz bliżej

Microsoft poinformował, że gotowa jest próbna wersja podsystemu, dzięki któremu w systemie Windows 11 możliwe jest uruchamianie aplikacji zaprojektowanych z myślą o Androidzie.

Na razie środowisko uruchomieniowe zostało oddane do dyspozycji betatesterom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Koncern z Redmond przygotował poradnik wyjaśniający, w jaki sposób należy skonfigurować system, aby nadawał się on do pracy z aplikacjami Androida. Wymaga to m.in. zainstalowania programu Amazon Appstore.

Jak wiadomo, androidowe aplikacje dla Windowsa 11 przynajmniej na początku będą pochodzić ze sklepu Amazona. Pierwsi testerzy podsystemu uruchomieniowego mogą sprawdzać działanie 50 programów – tyle ich bowiem przygotowali wspólnie Microsoft z Amazonem.

Jak pisze w firmowym blogu koncern z Redmond, uruchamianie aplikacji i gier na Androida w systemie Windows 11 wygląda tak samo, jak w przypadku programów windowsowych. Da się je przypinać je do menu Start lub paska zadań i obsługiwać za pomocą myszy, dotyku lub pióra. Można używać kombinacji [Alt]+[Tab] w celu przełączania się między apkami; powiadomienia pojawiają się w Centrum akcji i można je przekazywać między schowkami obu systemów.

fot. Microsoft