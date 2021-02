Apka przypomni o piciu wody

Łatwy sposób na zdrowie

Zgodnie z normami ustalonymi przez Instytut Żywności i Żywienia osoba dorosła powinna dziennie wypijać ok. 2 litrów wody. Zapotrzebowanie może być większe np. w przypadku kobiet karmiących, osób na diecie wysokobiałkowej czy osób aktywnych fizycznie. Niestety, w ciągu dnia zapominamy o piciu wody, co może prowadzić do odwodnienia, a nawet śmierci.

Z pomocą przychodzą różne gadżety, jak np. inteligentna butelka na wodę Hidrate Spark 3 za ok. 60 dolarów. W 2019 r. powstała także polska bezpłatna aplikacja na Androida Drink Water, która poprzez wysyłane powiadomienia przypomina użytkownikom o piciu wody. Teraz program jest rozpowszechniany pod nową nazwą: Waterful także na iOS'a.

Zdrowe nawyki

Korzystanie z programu zaczynamy od wypełnienia krótkiej ankiety, w której określamy swoją wagę oraz stopień aktywności fizycznej. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się, ile wody powinniśmy wypić w ciągu dnia. Przypominają o tym powiadomienia, dzięki którym można sobie wyrobić nawyk sięgania po szklankę wody. W aplikacji zaznaczamy nie tylko sam fakt wypicia, ale również można podać, jaki to był napój (np. woda, kawa, herbata, mleko, piwo). W aplikacji można śledzić swoje postępy, ponieważ użytkownicy mają dostęp do prowadzonych statystyk. Można także motywować się dzięki wyzwaniom oraz nagrodom, które są przyznawane za osiągnięcie zrealizowanych celów.

fot. Waterful