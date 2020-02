Apka udająca alkomat

My Limit to aplikacja, którą możemy pobawić się w badanie stężenie alkoholu we krwi. Nie zastępuje ona prawdziwego alkomatu, jednak za pomocą algorytmów wylicza przybliżoną zawartość procentów w krwioobiego i pozwala na śledzenie zmian stężenia w czasie rzeczywistym. Oczywiście z przymrużeniem oka.

Na stronie aplikacji od razu widzimy informację, że program powstał w celach rozrywkowych i informacyjnych, a prezentowane dane nie mogą zastąpić oceny fachowego sprzętu. Każdy organizm jest wszak inny i nieco inaczej reaguje na różne substancje, nie ma więc możliwości dokładnego określenia stanu upojenia bez badań krwi lub zastosowania alkomatu. Dlatego My Limit to bardziej gadżet do zabawy podczas imprez niż rzetelne narzędzie. Nie zmienia to faktu, że jego sposób działania jest całkiem ciekawy.

Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez My Limit, należy wpisać kilka danych. Przede wszystkim chodzi o ilość i typ spożytego alkoholu oraz naszą wagę. Po wprowadzeniu tych informacji do aplikacji czekamy aż na podstawie odpowiednich algorytmów program dokona obliczeń i pokaże nam poziom BAC (Blood Alcohol Content). Możemy go śledzić w czasie rzeczywistym, dodając wypite drinki (jest nawet opcja rozszerzona, gdzie można podać stężenie procentowe alkoholu w danym napitku). Aplikacja jest bezpłatna, a na stronie programu możemy dowiedzieć się nieco więcej o jego możliwościach.

fot. App Store