Aplikacja dla fanów NFT

Prosto na cyfrową giełdę

Aplikację OpenSea można bezpłatnie pobrać na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Narzędzie przypomina trochę galerię, w której można przeglądać kolekcje NFT, udostępniać je znajomym, śledzić nowości, statystyki oraz czytać posty w blogach. Użytkownicy mogą również łączyć portfele kryptograficzne Etherum. Jedyne czego brakuje, to możliwości zakupu NFT bezpośrednio z aplikacji.

Wersja beta OpenSea została po raz pierwszy uruchomiona w 2017 r. przez Devina Finzera i Alexa Atallacha. Finalna aplikacja trafiła do użytkowników w październiku br.

Miliardy z obrotów NFT

OpenSea to najpopularniejsza platforma do tworzenia, kupowania i sprzedawania NFT, czyli niewymienialnych tokenów. Jest to jedna z największych tego typu platform na świecie. W sierpniu br. wartość obrotów na giełdzie NFT 3 mld dolarów.

fot. OpenSea