Aplikacja mobilna Amazon dostępna w języku polskim

Po zainstalowaniu jej najnowszej wersji lub aktualizacji, wystarczy zmienić język wyświetlania i rozpocząć korzystanie z tej wygodnej formy zakupów. To kolejny krok firmy w kierunku rozwoju usług dla polskich klientów, a co za tym idzie - umożliwienie im dostępu do milionów produktów poprzez strony Amazon.

Strona Amazon.de w przeglądarkach internetowych na urządzenia stacjonarne, dostępna jest w języku polskim od października 2016 roku. Uruchomienie aplikacji mobilnej umożliwia klientom w naszym kraju wygodniejszy dostęp do zakupów w serwisie Amazon, tj. na urządzeniach przenośnych. Aplikacja posiada całkowicie przetłumaczoną nawigację, strony pomocy oraz informacje na temat dostaw i przesyłek, jak również miliony tytułów produktów.

Bezpłatna aplikacja Amazon dostępna jest dla urządzeń z systemem Android (w usłudze Google Play pod nazwą "Amazon Shopping") oraz iOS (w App Store pod nazwą "Amazon") i po zalogowaniu automatycznie przypisuje polskich użytkowników do serwisu Amazon.de, na którym znajdują się miliony produktów oraz opcja bezpłatnej dostawy do kraju przy zakupach powyżej 39 euro. By cieszyć się rodzimą wersją językową wystarczy w menu ustawień aplikacji zmienić język wyświetlania na polski. Wybór ten może również zostać zapamiętany na przyszłość w ustawieniach konta Amazon. Użytkownik otrzymuje także dostęp do zakładki z najlepszymi ofertami produktów dostarczanych do kraju. Do tej pory największym zainteresowaniem polskich użytkowników na Amazon.de cieszy się elektronika konsumencka.

Amazon w Polsce

Amazon w okresie ostatnich trzech lat zainwestował w Polsce ponad 3 miliardy PLN (700 mln EUR) otwierając Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku, biuro Amazon Web Services w Warszawie oraz trzy centra logistyki e-commerce - dwa we Wrocławiu oraz jedno w Poznaniu. Dwa kolejne centra - w Kołbaskowie koło Szczecina i w Sosnowcu - rozpoczną pracę jesienią br. Do prowadzenia kolejnych inwestycji w kraju firmę zachęcił wzrost zapotrzebowania na usługi Amazon wśród klientów z Polski i Europy. Rozwojowi infrastruktury, towarzyszy sukcesywne poszerzanie usług dla klientów oraz współpracy z lokalnymi producentami, którzy coraz chętniej sprzedają swoje produkty na stronach firmy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej obecności Amazon w Polsce i planujemy dalszy rozwój inwestycji oraz usług dla klientów w kraju - dodaje Marzena Więckowska.