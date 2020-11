Aplikacja w służbie ekologii

Sprawdź jak zmieni się klimat

Bezpłatna aplikacja opracowana została przez zespół z instytutu ESD Research zajmującego się badaniem zmian klimatu. Program wciąż jest rozwijany, jednak dostarczane dane z ośrodków badawczych z całego świata już teraz umożliwiają pokazanie symulacji zmian klimatu w wybranych miastach w 2100 r. Aplikację można pobrać na smartfony z systemem Android oraz iOS.

W oparciu o naukowe opracowania

Program wykorzystuje dane opracowane przez ESD Research wspólnie z Tyndall Centre for Climate Change Research w ramach flagowego projektu Unii Europejskiej Crescendo. Jego celem jest przeprowadzanie symulacji zmian klimatycznych. Wyniki są dostarczane do ONZ i to one stanowią podstawę politycznych i naukowych decyzji dotyczących zmiany klimatu. Na ich postawie powstaje także raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (International Panel of Climate Change, IPCC).

fot. ESD Research