Apple Watch 5 z funkcją śledzenia snu

Już 10 września nastąpi prezentacja nowych iPhone'ów, podczas której pojawi się też nowość związana z Apple Watchem. Portal 9to5 Mac informuje, że firma zamierza pokazać także nową funkcję zegarka związaną z monitorowaniem snu użytkownika.

Pierwszym sygnałem planów Apple'a było przejęcie przez firmę spółki Beddit produkującej urządzenia nadzorujące sen, które komunikują się ze smartfonem za pomocą aplikacji. Zdaniem 9to5 Mac efekty zobaczymy już wkrótce. Na konferencji pojawić się ma Apple Watch 5, który będzie wyposażony w sensory badające puls, ruchy użytkownika i odgłosy otoczenia. Parametry snu będziemy mogli podejrzeć w aplikacji Zdrowie.

Z monitorowaniem snu związana będzie też ciekawa funkcja automatycznego wyłączania alarmu. Jeżeli użytkownik obudzi się przed nastawionym budzikiem i do zaplanowanego czasu alarmu nie wróci do łóżka, ten się nie aktywuje.

Wszystko to byłoby teoretycznie możliwe również w starszych modelach Apple Watchy, nie wiadomo jednak, czy firma zdecyduje się dodać do nich nową funkcję. Jest to raczej wątpliwe ze względu na niezbyt długi czas działania sprzętu na baterii. Zresztą wygląda na to, że z powodu nowych opcji również Apple Watcha 5 trzeba będzie ładować co 48 godzin. Aktualizacja oprogramowania przewiduje jednak funkcję informowania o zbyt małej ilości energii na kolejny pełny dzień pracy, co pozwoli uniknąć całkowitego rozładowania baterii.

fot. Apple