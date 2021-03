Apple informuje o możliwości napraw

Do kosza trochę później

Francuski oddział Apple'a zamieszcza w firmowym sklepie internetowym oceny zdolności do naprawy urządzeń takich ja komputery i smartfony Jest to wymagane przez nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia.

Pomyśl o naprawie

Ocena uwzględnia elementy takie, jak łatwość rozmontowania urządzenia, dostępność instrukcji naprawy oraz części zamiennych. Apple opisuje na osobnej stronie zasady przyznawania ocen.

Same wyniki zależą od modelu i rocznika. Przykładowo, wszystkim iPhone'om 12 przyznano 6 punktów na 10 możliwych do zdobycia. Z kolei starsze o rok iPhone'y 11 otrzymują oceny w przedziale od 4,5 do 4,6. Według Apple'a wynika to z faktu, że nowsze modele są łatwiejsze do rozmontowania, a części zamienne do nich są tańsze w porównaniu z ceną samego telefonu.

Fancuskie władze oceniają, że zaledwie 40% urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest naprawiana w przypadku awarii; zepsuty sprzęt najczęściej zostaje zastąpiony nowym. Wprowadzone regulacje maja zwiększyć odsetek napraw do 60%.

Na razie obowiązek informowania o możliwości naprawy i ocenie stopnia jej trudności dotyczy smartfonów, laptopów, telewizorów, pralek i kosiarek. Obecnie nie przewiduje się sankcji za brak informacji. Kary za niepodporządkowanie się przepisom będą nakładane od przyszłego roku.

fot. Apple