Apple nie chce stworzyć backdoora do swojego szyfru

Apple kolejny raz postanowił bronić przed komisją sądownictwa Stanów Zjednoczonych szyfrowania wykorzystywanego w iPhone'ach. 12 grudnia br. gigant wziął udział w przesłuchaniu dotyczącym dostępu do zaszyfrowanych wiadomości i urządzeń. Oprócz Apple'a przed komisją stanęli także przedstawiciele innych dużych firm technologicznych – m.in. Facebooka.

Zdaniem senatorów, firmy muszą wypracować sposób, który ułatwi organom ścigania dostęp do szyfrowanych wiadomości po otrzymaniu nakazu sądowego. Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Lindsaya Grahama, nie może być mowy o immunitecie dla działalności przestępczej. mimo to Apple konsekwentnie odmawia udostępniania władzy swojego szyfru. – Naszym zdaniem, silne szyfrowanie czyni nas wszystkich bezpieczniejszymi. Ostatecznie nie udało nam się znaleźć metody zapewnienia dostępu do urządzeń użytkowników, która nie osłabiałaby bezpieczeństwa wszystkich – wyjaśnia Erik Neuenschwnder, rzecznik Apple'a ds. prywatności użytkowników.

Takie tłumaczenie nie satysfakcjonuje jednak komisji. Senator Graham zapowiedział, że odmowa współpracy może spowodować, że rząd będzie chciał wymusić na koncernach zastosowanie się do jego poleceń.

fot. Apple