Apple pozwany zbiorowo we Włoszech

Apple zapłacił już w USA potężne kary za kontrowersyjną decyzję dotyczącą spowalniania CPU starszych iPhone’ów w celu wydłużenia ich czasu pracy na baterii. Firma musi jednak liczyć się z tym, że każdy nowy wyrok będzie zachęcał konsumentów z kolejnych państw, by także upomnieć się o odszkodowanie.

Powtarzające się błędy

Tym razem za spowalnianie iPhone’ów z serii 6 i 6S firma została pozwana we Włoszech. Co prawda to dużo mniejszy rynek od USA (gdzie koncern musiał zapłacić 500 milionów dolarów), ale wciąż może wiązać się z grzywną wynoszącą łącznie około 60 milionów euro. W ostatnim czasie firma zapłaciła już we Włoszech 10 milionów euro za wprowadzanie w błąd co do wodoodporności sprzętu.

W przypadku baterii kwota została oszacowana w taki sposób, by każdy, kto nabył w latach 2014–2020 nowy telefon mógł otrzymać 60 euro rekompensaty z tego tytułu (a na Półwyspie Apenińskim sprzedano około miliona iPhone’ów 6 i 6S). To kara dużo wyższa niż w USA, gdzie sąd ustalił ją na poziomie 25 dolarów dla poszkodowanego. Podobne sprawy powinny wkrótce rozpocząć się w kolejnych krajach europejskich. Firma Apple została pozwana przez konsumentów z Belgii i Hiszpanii. Wkrótce powinni dołączyć do nich Portugalczycy.

fot. Pixabay